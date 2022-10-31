Специалисты разъясняют: избыточное потребление соли может привести к развитию болезней сердца

141

Образ жизни и питание — важнейшие факторы, обеспечивающие здоровье человека любого возраста. Диетотерапия и физическая активность способны продлить полноценную жизнь, оказать влияние на темп и направленность процессов биологического старения. Поваренная соль – продукт необходимый для жизнедеятельности человека. Но ее избыточное потребление может оказать самое негативное воздействие на здоровье и стать причиной развития опасных заболеваний.

Ежедневное количество потребляемой соли не должно превышать 5 граммов, в том числе и для старшей возрастной группы. Принимается в расчет и скрытая соль, которая содержится в гастрономических продуктах и хлебобулочных изделиях. Поэтому в следующий раз, когда вы отправитесь в продуктовый магазин, еще раз посмотрите на содержание натрия перед покупкой, советуют специалисты.

«Повышенное количество поваренной соли (натрия) достоверно взаимосвязано с задержкой жидкости в организме, затруднением работы сердца, повышением артериального давления. Установлено, что снижение потребления соли на 2-2,5 г (половина чайной ложки) на 30% снижает риск инфарктов, инсультов, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил руководитель Самарского областного гериатрического центра Петр Романчук.

Для снижения потребления поваренной соли эксперты рекомендуют 3 пути:

1) снизить потребление солений, маринадов, соленых соусов, копченостей;

2) меньше использовать соли при приготовлении пищи;

3)недосаливать пищу за столом.

Специалисты подчёркивают, диетический калий противодействует воздействию натрия. Существует множество продуктов, богатых калием, которые могут снизить риск заболеваний или смертности, связанных с натрием. Фрукты и овощи составляют большинство из них, но особенно бананы, картофель, цукини, тыква, листовая зелень, брокколи, чечевица, фасоль и рыба. Все это отличные источники калия, которые могут нейтрализовать воздействие натрия на здоровье сердца.

Фото: ru.freepik.com