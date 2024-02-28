Специалисты ПФО обсудили вопросы развития среднего профессионального медицинского образования

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27 февраля на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной состоялось заседание Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа.



Совет директоров является коллегиальным общественным органом управления средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием в Приволжском федеральном округе и одновременно отделением Межрегиональной общественной организации содействия развитию профессионального медицинского образования «Совет директоров средних профессиональных медицинских и фармацевтических образовательных учреждений».



В 2023 году временно исполняющим обязанности председателя Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа была избрана директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина.



Заседание проходило в очном формате и дистанционно посредством ведения онлайн-трансляции. Очно приняли участие руководители 18 образовательных организаций из 10 субъектов: Республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Пермского края, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Самарской областей.

К участникам совещания с видеоприветствием обратился начальник отдела обеспечения отрасли квалифицированными специалистами Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации Глеб Захаренко.



Специалисты обсудили основные направления деятельности, определили состав президиума Совета. Заместителем председателя избран директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко.



Члены Совета директоров посетили Региональный аккредитационно-симуляционный центр. Он создан в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Специалисты ознакомились с 8 аккредитационными площадками: «Скорая и неотложная помощь». «Фельдшерско-акушерский пункт», «Сестринское дело», «Операционное дело», «Функциональная диагностика», «Медицинский массаж», «Реабилитационное сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика».

«В центре специалисты проходят профессиональную переподготовку по конкретной специальности, слушают лекции, отрабатывают навыки. Здесь максимально приближено всё к естественным условиям», - отметила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельности ПФО, директор Центра повышения квалификации Нижегородской области Людмила Поклад.



«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной реализует весь спектр дополнительных образовательных программ. В нашем симуляционном центре представлены площадки для проведения обучения на циклах профессионального повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Также это база для сдачи практических навыков студентами при прохождении аккредитации. Представлен практически весь комплекс самого современного оборудования, расходных материалов, которыми наши выпускники будут пользоваться в своей практической деятельности», - рассказал врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

Фото: минздрав СО