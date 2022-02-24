Специалисты областного кардиодиспансера получили повышенные «подъемные» в  размере 200 тысяч рублей

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Молодые врачи и средние медицинские работники Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова получили повышенные «подъемные» в размере 200 тысяч рублей.

В 2021 году по поручению губернатора Дмитрия Азарова размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей-специалистов в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 000 рублей.

Повышенные выплаты уже получили шесть специалистов Самарского областного кардиодиспансера, в том числе врач-кардиолог Елена Андреева.

«Медицина никогда не была для меня сложным выбором. Я просто не видела себя кем-либо другим: все мое детство прошло в стенах отделения патологии беременных перинатального центра города Ульяновска, где работала моя мама, — рассказала Елена Сергеевна. — Университет я окончила в 2019 году и вначале готовила себя к другой профессии – акушерству. Однако почти двухлетняя работа на станции скорой помощи на последних курсах университета внесла свои коррективы. Мы оказывали помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так в мою жизнь вошла кардиология, о чем я нисколько не жалею. В кардиоцентр я попала в 2019 году, поступив в ординатуру. Помимо учебы и периодических ночных дежурств нас активно вовлекали в научную деятельность кафедры. В конце второго года обучения Дмитрий Викторович Дупляков пригласил шесть ординаторов работать в центре управления сердечно-сосудистыми рисками на базе кардиодиспансера. С августа 2021 года я совмещаю работу кардиологом приемного отделения и специалиста ЦУР. Работа в кардиоцентре – это, безусловно, работа в команде, мы всегда можем обратиться за советом к более опытным коллегам. Есть возможности для развития, обучения и научной деятельности. Поддержка молодых специалистов, особенно в самом начале деятельности, очень важна как источник мотивации, необходимый для нашей профессии».

«Привлечение новых специалистов в числе приоритетных задач для нас. И речь не только о врачах, но и о среднем медицинском персонале. В этом смысле радостно, что в регионе изыскана возможность поддержки, которая мотивирует коллег. В свою очередь мы делаем все, чтобы новые сотрудники ощущали поддержку коллектива и развивались в выбранной профессии», — отметил и.о. главного врача Самарского областного кардиодиспансера им. В.П. Полякова, главный кардиолог Самарской области, вице-президент РКО, профессор СамГМУ Дмитрий Дупляков.

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