Я нашел ошибку
Главные новости:
Всех болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, поэтому для вашего удобства просим приезжать на стадион заранее. 
Важная информация о матче "Крылья Советов" – "Факел"
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
В ходе общения представители ветеранских объединений озвучили целый ряд предложений, вопросов и проблем, которые их беспокоят.
Вячеслав Федорищев встретился с ветеранскими организациями Самарской области
8 августа в Самаре по неосторожности курильщика загорелись домашние вещи в квартире. Жилье серьезно пострадало.
МЧС СО: неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров
Эксперты федерального медицинского центра  посетили специализированные  учреждения региона  и проанализировали работу  и перспективы развития кардиохирургической  службы. 
Специалисты НМИЦ высоко оценили развитие и перспективы  кардиохирургической службы региона
Более 300 спортсменов из 23 государств Европы, Азии, Африки и Южной Америки оспаривали звание сильнейших.
Два спортсмена региона стали чемпионами мира по рукопашному бою
Возбуждено уголовное дело.
Житель  Отрадного хранил в своей квартире наркотики
Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров
Мишустин утвердил новые обязанности вице-премьеров
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев наградил специалистов и ветеранов строительной отрасли
В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты НМИЦ высоко оценили развитие и перспективы  кардиохирургической службы региона

10 августа 2024 15:08
190
Эксперты федерального медицинского центра  посетили специализированные  учреждения региона  и проанализировали работу  и перспективы развития кардиохирургической  службы. 

Специалисты  Научного медицинского исследовательского центра  сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом. Выезд был организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».

Эксперты федерального медицинского центра  посетили специализированные  учреждения региона  и проанализировали работу  и перспективы развития кардиохирургической  службы. 

По результатам выездов   прошло итоговое совещание под председательством Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной. В совещании приняли участие
руководитель выездной группы, главный специалист отдела организационно-методического и научного обеспечения по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», заместитель заведующего научно-организационным отделом Елена
Милиевская, главный специалист отдела организационно-методического и научного обеспечения по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», заведующий кардиохирургическим отделением №7, врач – сердечно-сосудистый хирург Игорь  Черногривов,  главный специалист отдела организационно-методического и научного обеспечения по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», врач – методист отдела экспертизы качества медицинской помощи Андрей
Гранков,  врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко и главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Кузнецов.

Специалисты  отметили успехи  кардиохирургической службы региона и дали рекомендации для дальнейшего развития, в том числе:
В Самарской области налажена работа  кардиохирургической  службы, что отражается на количестве и качестве проводимых операций. Регион занимает 16 место в РФ по количеству операций, проводимых при расслоении аорты, 12 место -  по операциям с искусственным кровообращением.
В планах региональных специалистов проведение трансплантации сердца. На первом этапе освоить технологию  по установке искусственного сердца.
На качество и результаты  оперативных вмешательств влияет не только команда профессионалов, но и высокотехнологичное оборудование. Региональные специализированные медучреждения оснащены современным оборудованием благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Это позволило увеличить количество операций  на сердце за последние 3 года на 40% и на сосудах -  на 10%. Специалисты рекомендовали работать над увеличением количества операций по  аортокоронарному  шунтированию.
Профилактика помогает сохранять жизни и здоровье. За последние 5  лет  благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам в регионе выросло число пациентов, у которых  выявили  ишемическую болезнь сердца и своевременно назначили лечение.  Это позволило снизить смертность от инфаркта миокарда.

Эксперты отметили необходимость решения вопроса кадровой обеспеченности детскими кардиологами и развития медицинской реабилитации.

"Очередное выездное мероприятие команды экспертов  в Самарскую область и эффективные предложения внесут существенный вклад в решение актуальных задач по совершенствованию мероприятий  борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям нашего региона и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний",  - отметила Наталья Катина.

Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета по решению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева  реализуются мероприятия по развитию специализированной службы, в том числе планируется возведение здания для размещения  приемно-диагностического отделения областного кардиодиспансера и оснащение современным оборудованием новых центров амбулаторной кардиологической помощи в Самаре, Тольятти и Сызрани.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Они побывали в инновационных подразделениях СамГМУ и ознакомились с разработками университета.
09 августа 2024, 17:11
Заместители министра промышленности и торговли РФ оценили инновационный потенциал СамГМУ
Они побывали в инновационных подразделениях СамГМУ и ознакомились с разработками университета. Образование
517
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей.
08 августа 2024, 17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей. Политика
741
Основной метод профилактики сосудистой катастрофы - контроль артериального давления.
08 августа 2024, 16:25
Эксперт: "Атеросклероз развивается из-за неправильного питания, образа жизни и генетической предрасположенности"
Основной метод профилактики сосудистой катастрофы - контроль артериального давления. Здравоохранение
599
Здравоохранение
Эксперты федерального медицинского центра  посетили специализированные  учреждения региона  и проанализировали работу  и перспективы развития кардиохирургической  службы. 
10 августа 2024  15:08
Специалисты НМИЦ высоко оценили развитие и перспективы  кардиохирургической службы региона
190
Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Тольяттинскую городскую поликлинику №4 и Тольяттинскую городскую больницу № им. В.В. Баныкина.
9 августа 2024  14:35
С медработниками и пациентами учреждений региона обсудили дополнительные меры поддержки
515
Пациенты с нарушением функции ЦНС проходят медицинскую реабилитацию в новом отделении Тольяттинской больницы №
9 августа 2024  13:48
Пациенты с нарушением функции ЦНС проходят медицинскую реабилитацию в новом отделении Тольяттинской больницы №5
513
Телемедицинские пункты Клиник СамГМУ помогают повышать доступность медицинской помощи в отдаленных районах
9 августа 2024  10:19
Телемедицинские пункты Клиник СамГМУ помогают повышать доступность медицинской помощи в отдаленных районах
399
Основной метод профилактики сосудистой катастрофы - контроль артериального давления.
8 августа 2024  16:25
Эксперт: "Атеросклероз развивается из-за неправильного питания, образа жизни и генетической предрасположенности"
599
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
8 августа 2024  14:09
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
587
СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ
8 августа 2024  13:45
СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ
564
Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность
8 августа 2024  11:15
Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность
465
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов
8 августа 2024  10:39
Разработка самарских ученых и инженеров ускорит и удешевит производство титановых эндопротезов
414
Диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца.
7 августа 2024  15:49
Почти 1 миллион жителей Самарской области прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию
539
Весь список
В центре внимания
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
252
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
10 августа 2024  12:09
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
279
Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника
10 августа 2024  11:49
Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника
237
Во время проведении спортивного мероприятия.
9 августа 2024  19:18
В День физкультурника в Самаре ограничат движение транспорта
565
Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.
9 августа 2024  18:41
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке
1197
Весь список