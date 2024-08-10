Специалисты НМИЦ высоко оценили развитие и перспективы  кардиохирургической службы региона

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Специалисты Научного медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом. Выезд был организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».



Эксперты федерального медицинского центра посетили специализированные учреждения региона и проанализировали работу и перспективы развития кардиохирургической службы.



По результатам выездов прошло итоговое совещание под председательством Врио заместителя председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной. В совещании приняли участие

руководитель выездной группы, главный специалист отдела организационно-методического и научного обеспечения по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», заместитель заведующего научно-организационным отделом Елена

Милиевская, главный специалист отдела организационно-методического и научного обеспечения по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», заведующий кардиохирургическим отделением №7, врач – сердечно-сосудистый хирург Игорь Черногривов, главный специалист отдела организационно-методического и научного обеспечения по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», врач – методист отдела экспертизы качества медицинской помощи Андрей

Гранков, врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко и главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Кузнецов.



Специалисты отметили успехи кардиохирургической службы региона и дали рекомендации для дальнейшего развития, в том числе:

В Самарской области налажена работа кардиохирургической службы, что отражается на количестве и качестве проводимых операций. Регион занимает 16 место в РФ по количеству операций, проводимых при расслоении аорты, 12 место - по операциям с искусственным кровообращением.

В планах региональных специалистов проведение трансплантации сердца. На первом этапе освоить технологию по установке искусственного сердца.

На качество и результаты оперативных вмешательств влияет не только команда профессионалов, но и высокотехнологичное оборудование. Региональные специализированные медучреждения оснащены современным оборудованием благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Это позволило увеличить количество операций на сердце за последние 3 года на 40% и на сосудах - на 10%. Специалисты рекомендовали работать над увеличением количества операций по аортокоронарному шунтированию.

Профилактика помогает сохранять жизни и здоровье. За последние 5 лет благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам в регионе выросло число пациентов, у которых выявили ишемическую болезнь сердца и своевременно назначили лечение. Это позволило снизить смертность от инфаркта миокарда.



Эксперты отметили необходимость решения вопроса кадровой обеспеченности детскими кардиологами и развития медицинской реабилитации.



"Очередное выездное мероприятие команды экспертов в Самарскую область и эффективные предложения внесут существенный вклад в решение актуальных задач по совершенствованию мероприятий борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям нашего региона и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Наталья Катина.



Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета по решению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуются мероприятия по развитию специализированной службы, в том числе планируется возведение здания для размещения приемно-диагностического отделения областного кардиодиспансера и оснащение современным оборудованием новых центров амбулаторной кардиологической помощи в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Фото: минздрав СО