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Специалисты напоминают самарцам о мерах профилактики инфекционных заболеваний

2 сентября 2021 17:11
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Одной из самых основных мер профилактики  является мытье рук под проточной водой и использование дезинфицирующих средств.

Руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Николаевна Малютина:

Уважаемые жители Самарской области!

В канун начала осени и нового учебного года хочется сделать особый акцент на сбережении  здоровья каждого. Осень традиционно является  периодом, когда идёт распространение инфекционных заболеваний, которые, к сожалению, в дальнейшем могут трансформироваться в более серьезные нарушения здоровья.

Нынешняя осень начинается в период пандемии новой коронавирусной инфекции, которую переживает весь мир, страна  и наш регион в частности.

Осенний рост заболеваемости связан с разными причинами. Во-первых, погодными условиями, похолоданием. Во-вторых, возвращением взрослых из отпусков на рабочие места, малышей — в детские сады, детей в школы, студентов – в учебные аудитории. В итоге растет число контактов, что способствует росту заболеваемости.

В это время соблюдение самых простых санитарно-эпидемических правил как никогда актуально.

Одной из самых основных мер профилактики  является мытье рук под проточной водой и использование дезинфицирующих средств.

Следующее правило профилактики – соблюдение масочного режима.  Независимо от того, переболел ли человек COVID-19, вакцинирован ли он или находится в процессе ожидания вакцинации, ношение маски является обязательным в местах скопления людей.

Важная мера – соблюдение социальной дистанции.

Если появились первые симптомы простудного заболевания, то минимизируйте контакты с окружающими.  Как никогда очень важен тезис:  если заболел,  то вызывай врача на дом. Мы к вам придем, чтобы произвести осмотр, взять анализы, назначить лечение, выписать лист нетрудоспособности.

Организация вакцинации — это особый раздел нашей работы. Если возникают вопросы, нужны пояснения и разъяснения, мы всегда готовы выйти в рабочие коллективы, семьи, готовы выехать мобильными бригадами и привить на дому  маломобильных, пожилых людей.

Еще один важный аспект  – вакцинация от гриппа. Вакцина от гриппа своевременно прибыла в наш регион. Мы делаем особый акцент на организацию прививочной кампании от гриппа в рабочих коллективах, чтобы свести к минимуму производственные потери коллектива и оптимально защитить сотрудников от риска заражения гриппом и тяжелого течения этой болезни. Это будет способствовать созданию нашей общей иммунной прослойки.

Соблюдайте простые правила профилактики, пройдите вакцинацию  и будьте здоровы!

 

Фото:   pixabay

Теги: врачи инфекционные заболевания профилактика

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