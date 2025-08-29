Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе

29 августа 2025 16:11
133
Новый аппарат позволяет проводить до 20 исследований в сутки и уже помог обследовать с мая этого года 435 женщин.

Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе. Оборудование получено в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Новый аппарат позволяет проводить до 20 исследований в сутки и уже помог обследовать с мая этого года 435 женщин.

«Цифровая технология обеспечивает высокую точность диагностики: выявлено 26 патологий, 3 пациентки направлены на дообследование в Самарский областной клинический онкологический диспансер, – отметил главный врач Хворостянской больницы Николай Кузьмин, – Современный маммограф значительно повышает точность диагностики и позволяет выявлять заболевания молочных желез на самых ранних стадиях у пациенток старше 40 лет без необходимости печати снимков на пленке».

Для обеспечения доступности медпомощи пациентам из отдаленных населенных пунктов больница использует автомобили, полученные в рамках нацпроекта, а также транспорт социальной службы.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека.
29 августа 2025, 16:39
Главный гериатр региона рассказала о вкладе физической активности и спорта в активное долголетие
Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека. Здравоохранение
111
Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм.
28 августа 2025, 20:57
Эксперты назвали недостающие человеку витамины осенью
Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм. Общество
324
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025, 18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия. Здравоохранение
489
Здравоохранение
Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека.
29 августа 2025  16:39
Главный гериатр региона рассказала о вкладе физической активности и спорта в активное долголетие
111
Новый аппарат позволяет проводить до 20 исследований в сутки и уже помог обследовать с мая этого года 435 женщин.
29 августа 2025  16:11
Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе
133
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
29 августа 2025  10:28
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
227
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025  18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
489
Андрей Орлов совместно с главными врачами больниц проконтролировали качество ремонтных работ в ФАПе поселка Привольный Безенчукского района, консультативно-диагностический корпус Приволжской ЦРБ, а также посетили обновленное поликлиническое подразделение
28 августа 2025  14:22
Благодаря нацпроекту в сельских районах региона обновляются медучреждения
408
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
28 августа 2025  13:21
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
308
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
27 августа 2025  19:55
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
703
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025  15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
587
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
27 августа 2025  14:24
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
519
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
27 августа 2025  11:31
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
502
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15097
Весь список
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
193
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
740
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
413
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1772
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
670
Весь список