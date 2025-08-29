133

Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе. Оборудование получено в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Новый аппарат позволяет проводить до 20 исследований в сутки и уже помог обследовать с мая этого года 435 женщин.

«Цифровая технология обеспечивает высокую точность диагностики: выявлено 26 патологий, 3 пациентки направлены на дообследование в Самарский областной клинический онкологический диспансер, – отметил главный врач Хворостянской больницы Николай Кузьмин, – Современный маммограф значительно повышает точность диагностики и позволяет выявлять заболевания молочных желез на самых ранних стадиях у пациенток старше 40 лет без необходимости печати снимков на пленке».

Для обеспечения доступности медпомощи пациентам из отдаленных населенных пунктов больница использует автомобили, полученные в рамках нацпроекта, а также транспорт социальной службы.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО