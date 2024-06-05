Специалисты Большеглушицкой больницы выявляют болезни сердца с помощью велоэргометрии

124

Оборудование для проведения нагрузочных тестов – велоэргометр – поставлен в Большеглушицкую больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Он позволяет выявить эпизоды ишемии миокарда и определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.

Данный вид исследования показан пациентам с ишемическими болезнями сердца, в том числе со стенокардией, атеросклерозом, повышением артериального давления. Велоэргометр установлен в стационарном отделении больницы.

«С помощью аппарата задаётся определенный уровень нагрузки - пациент крутит педали, а специалисты контролируют, как организм её переносит. Во время исследования нагрузка постепенно увеличивается. В дальнейшем при необходимости врач принимает решение о проведении дополнительных обследований для коррекции лечения», – рассказал главный врач Большеглушицкой центральной районной больницы Руслан Каримов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области