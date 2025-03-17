Специалисты больницы Н.Н. Ивановой применяют современные методики для лечения врожденных патологий у детей

164

В Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н.Ивановой специалисты применяют методику Понсети в лечении врожденной косолапости у детей и методику Доббса для лечения детей с вертикальной таранной костью.

В России первым начал применять метод Понсети в лечении косолапости ярославский врач-травматолог-ортопед Максим Вавилов. Вот уже более 10 лет он делится знаниями с коллегами из разных регионов.Обучение его передовой методике прошла молодой врач-травматолог-ортопед Самарской областной клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Екатерина Пасанова.

Данный порок развития формируется внутриутробно: стопы согнуты и обращены внутрь. Метод Понсети — манипулятивная техника коррекции врождённой косолапости с минимальным хирургическим вмешательством. Его активно применяют в детской ортопедии благодаря сочетанию малоинвазивности и высокой эффективности.

«Лечение врождённой косолапости по методу Понсети состоит из трех основных этапов. Сначала врач исправляет деформацию гипсовыми повязками, далее следует закрытая ахиллотомия. В основе этой микрооперации лежит удлинение ахиллова сухожилия, которое у малышей с косолапостью укорочено. Завершающим этапом коррекции становятся брейсы. Корректирующая конструкция состоит из двух ботинок, которые закреплены на раздвижной планке. Устройство помогает удерживать стопы в правильном положении, сохраняя результат лечения и предупреждая рецидивы. В последующем эта конструкция надевается только на ночь», - рассказала врач-ортопед Екатерина Пасанова.

Под наблюдением специалистов ребенок находится до 12 лет. В случае необходимости врачи корректируют лечение.

"Косолапость является заболеванием опорно-двигательного аппарата, которое в будущем может привести к инвалидности. Начинать лечение косолапости по методу Понсети желательно с 7-14 дневного возраста малыша. Именно в это время стопы являются более пластичными и податливыми, что позволяет в минимальные сроки безболезненно устранить деформацию", - отметил главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Павел Рыжов.

Напомним, специалисты хирургического отделения Самарской областной клинической больницы им. Н.Н.Ивановой оказывают медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет и проводят операции по широкому спектру направлений, включая неонатальную хирургию, абдоминальные, торакальные, онкологические и ортопедические вмешательства. Только за два месяца 2025 года в учреждении проведено более 300 операций, в том числе высокотехнологичных.

Фото: минздрав СО