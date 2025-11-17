Я нашел ошибку
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

17 ноября 2025 17:32
107
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Ключевые опасности бесконтрольного приема антибиотиков:

 Антибиотикорезистентность (Устойчивость бактерий).
Это способность бактерий выживать при воздействии антибиотиков, которые должны были их уничтожить. Бактерии мутируют и становятся «супербактериями». Как это происходит?
Неправильный прием. Вы начали пить антибиотик, но прекратили, как только почувствовали себя лучше, не пройдя полный курс. В этом случае самые слабые бактерии погибают, а самые сильные выживают, размножаются и передают гены устойчивости.
 Самолечение. Прием антибиотиков без назначения врача, особенно при вирусных инфекциях (грипп, ОРВИ, COVID-19), когда они бесполезны. Антибиотики не действуют на вирусы! Они атакуют лишь «мирных жителей» — полезную микрофлору, освобождая место для выживших и устойчивых бактерий.
Чем грозит?В будущем обычные инфекции (пневмония, туберкулез, сепсис) или послеоперационные осложнения могут стать неизлечимыми, так как ни один антибиотик не подействует.

Уничтожение микрофлоры и ослабление иммунитета.
Антибиотики широкого спектра действия действуют как «ковровая бомбардировка», уничтожая не только вредные, но и полезные бактерии, которые живут в кишечнике, на коже и слизистых.
Последствия:
 Дисбактериоз. Нарушение баланса микрофлоры приводит к проблемам с пищеварением (вздутие, диарея, запоры).
 Грибковые инфекции (например, молочница). Полезные бактерии больше не сдерживают рост грибков.
 Снижение иммунитета. До 70% иммунных клеток находятся в кишечнике. Уничтожая микрофлору, ослабляем главный защитный барьер.
 Риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний.

Побочные эффекты и токсическое действие.
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
 Токсическое действие на печень и почки — основные органы, которые выводят препарат из организма.
Аллергические реакции — от сыпи до смертельно опасного анафилактического шока.
 Неврологические нарушения (например, некоторые группы могут влиять на слух и вестибулярный аппарат).

Эффект «пустого поля» для супербактерий.
Представьте, что после "бомбардировки" осталось «пустое поле». Его быстро заселят самые живучие и агрессивные «захватчики» — те самые устойчивые бактерии, против которых у нас нет защиты".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

