Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Ключевые опасности бесконтрольного приема антибиотиков:



Антибиотикорезистентность (Устойчивость бактерий).

Это способность бактерий выживать при воздействии антибиотиков, которые должны были их уничтожить. Бактерии мутируют и становятся «супербактериями». Как это происходит?

Неправильный прием. Вы начали пить антибиотик, но прекратили, как только почувствовали себя лучше, не пройдя полный курс. В этом случае самые слабые бактерии погибают, а самые сильные выживают, размножаются и передают гены устойчивости.

Самолечение. Прием антибиотиков без назначения врача, особенно при вирусных инфекциях (грипп, ОРВИ, COVID-19), когда они бесполезны. Антибиотики не действуют на вирусы! Они атакуют лишь «мирных жителей» — полезную микрофлору, освобождая место для выживших и устойчивых бактерий.

Чем грозит?В будущем обычные инфекции (пневмония, туберкулез, сепсис) или послеоперационные осложнения могут стать неизлечимыми, так как ни один антибиотик не подействует.



Уничтожение микрофлоры и ослабление иммунитета.

Антибиотики широкого спектра действия действуют как «ковровая бомбардировка», уничтожая не только вредные, но и полезные бактерии, которые живут в кишечнике, на коже и слизистых.

Последствия:

Дисбактериоз. Нарушение баланса микрофлоры приводит к проблемам с пищеварением (вздутие, диарея, запоры).

Грибковые инфекции (например, молочница). Полезные бактерии больше не сдерживают рост грибков.

Снижение иммунитета. До 70% иммунных клеток находятся в кишечнике. Уничтожая микрофлору, ослабляем главный защитный барьер.

Риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний.



Побочные эффекты и токсическое действие.

Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.

Токсическое действие на печень и почки — основные органы, которые выводят препарат из организма.

Аллергические реакции — от сыпи до смертельно опасного анафилактического шока.

Неврологические нарушения (например, некоторые группы могут влиять на слух и вестибулярный аппарат).



Эффект «пустого поля» для супербактерий.

Представьте, что после "бомбардировки" осталось «пустое поле». Его быстро заселят самые живучие и агрессивные «захватчики» — те самые устойчивые бактерии, против которых у нас нет защиты".

