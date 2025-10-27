Я нашел ошибку
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф

27 октября 2025 19:32
140
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара Людмила Слепнева:

"Сосудистые катастрофы - это острые, жизнеугрожающие состояния: инфаркт миокарда, инсульт и внезапная сердечная смерть. Их причина- резкое прекращение кровотока по сосудам, питающим сердце или мозг. Но 80% этих катастроф можно предотвратить. Тело годами посылает сигналы о надвигающейся беде и главная задача- эти сигналы услышать и вовремя на них отреагировать.

6 главных показателей, которые являются «щитом» от сосудистых катастроф:

Артериальное давление.
Представьте, что ваши сосуды- это гибкие шланги. Постоянно высокое давление- это как постоянно подавать воду под слишком сильным напором. Со временем шланги изнашиваются, растягиваются, в них появляются микротрещины. Именно в этих поврежденных местах образуются атеросклеротические бляшки и тромбы.
Целевой показатель < 140/90 мм рт. ст., а для многих (особенно молодых) идеально менее 130/80 мм рт. ст.
Регулярно измеряйте давление, даже если чувствуете себя хорошо. Гипертония часто протекает бессимптомно.При стабильно повышенных цифрах — немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением!

Холестерин и его фракции (Липидный спектр).
Холестерин - не враг, а строительный материал для клеток. Но его избыток, особенно «плохого», откладывается в стенках сосудов, формируя те самые бляшки, которые сужают просвет артерии. Необходимо сдавать анализ крови на липидный спектр каждые 3-5 лет после 35 лет и раньше, если есть факторы риска.

Уровень глюкозы (сахара) в крови.
Высокий уровень сахара в крови действует как яд на внутреннюю выстилку сосудов (эндотелий), делая ее хрупкой и уязвимой для образования бляшек и тромбов. Сахарный диабет- один из мощнейших факторов риска. Контролируйте уровень глюкозы, особенно если у вас есть лишний вес или родственники с диабетом.

Индекс массы тела и объем талии.
Лишний вес — это постоянная нагрузка на сердце, повышенное давление, высокий холестерин и риск диабета. Жир, особенно в области живота (висцеральный), гормонально активен и производит вещества, повреждающие сосуды.

Частота сердечных сокращений в покое. Постоянно высокая ЧСС в состоянии покоя означает, что сердце работает в усиленном режиме, быстрее изнашивается и потребляет больше кислорода. Это независимый фактор риска.Целевой показатель в покое от 60 до 80 ударов в минуту. Для тренированных людей норма — 50-60 ударов.

Стаж и интенсивность курения. Это не числовой показатель, но один из самых разрушительных факторов.
Никотин и смолы:
️ Спазмируют сосуды, резко повышая давление.
️Повреждают эндотелий, ускоряя рост бляшек.
️ Сгущают кровь, повышая риск тромбов.
Любое количество выкуренных сигарет в день- вредно.
️Полный отказ от курения- это самое эффективное решение для снижения риска сосудистой катастрофы".

