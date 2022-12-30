Сотрудники «скорой» призывают самарцев не терять бдительности и соблюдать все меры безопасности

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Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха:

- Для службы скорой медицинской помощи первые числа января всегда напряженные.

Ежегодно количество вызовов на новогодние праздники увеличивается. Так, например, число вызовов за праздничные дни 2022 года было больше на 4% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2019 годом — на 12%. Конечно, распространение новой коронавирусной инфекции также повлияло на характер и число вызовов.

Основная доля вызовов на новогодние праздники традиционно приходится на дорожный травматизм, отравления различного генеза, ожоги от пиротехнических изделий. Увеличивается и число обращений с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, на развитие которых влияет, в том числе нарушение диеты и рекомендаций врачей по приему лекарственных препаратов.

Важно придерживаться простых рекомендаций, чтобы провести праздничные дни без экстренных ситуаций, сохранив здоровье и жизнь:

Придерживайтесь принципам рационального питания. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно важно ограничить потребление соленого, жирного и жареного.

Помните, в состоянии алкогольного опьянения садиться за руль категорически запрещено. ДТП с участием водителей, находящихся под воздействием спиртных напитков, со смертельным исходом составляет около 70%. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!

Откажитесь от алкоголя

Осторожно и со всей серьезностью подходите к пиротехническим изделиям. Не давайте детям производить пуски пиротехники. Такие безрассудства могут привести к инвалидизации детей.

Больше двигайтесь: сходите всей семьей на прогулку, покатайтесь на лыжах или коньках.

Желаю всем встретить Новый год достойно, в кругу родных и близких. Крепкого здоровья!

А служба скорой медицинской помощи всегда на посту,чтоб в сложных ситуациях помогать и спасать жизни!

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