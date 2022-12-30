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Сотрудники «скорой» призывают самарцев не терять бдительности и соблюдать все меры безопасности

30 декабря 2022 16:23
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Ежегодно количество вызовов на новогодние праздники увеличивается. Т

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара,  исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха:

- Для службы скорой медицинской помощи первые числа января всегда напряженные.

Ежегодно количество вызовов на новогодние праздники увеличивается. Так,  например,  число вызовов за праздничные дни 2022 года было  больше  на 4% по сравнению с предыдущим годом,  а по сравнению с 2019 годом —  на 12%. Конечно,  распространение  новой коронавирусной инфекции  также повлияло на характер и число  вызовов.

Основная доля вызовов на новогодние праздники традиционно приходится на дорожный травматизм, отравления различного генеза, ожоги от пиротехнических изделий. Увеличивается  и число обращений с острыми  сердечно-сосудистыми заболеваниями,  на развитие которых влияет, в том числе нарушение диеты и рекомендаций врачей по приему лекарственных препаратов.

Важно придерживаться простых рекомендаций, чтобы провести праздничные дни без экстренных ситуаций, сохранив здоровье и жизнь:
Придерживайтесь принципам рационального питания.  Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно  важно  ограничить потребление  соленого, жирного и жареного.
Помните, в состоянии алкогольного опьянения садиться за руль категорически запрещено. ДТП с участием   водителей, находящихся под воздействием  спиртных напитков, со смертельным исходом составляет около 70%. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!
Откажитесь от алкоголя
Осторожно и со всей серьезностью подходите  к пиротехническим изделиям. Не давайте детям производить пуски пиротехники. Такие безрассудства могут привести к инвалидизации детей.
Больше двигайтесь: сходите всей семьей на прогулку, покатайтесь на лыжах или коньках.

Желаю  всем встретить Новый год достойно, в кругу  родных и близких. Крепкого здоровья!
А служба скорой медицинской помощи всегда на посту,чтоб в сложных ситуациях  помогать и спасать жизни!

 

Фото:   ru.freepik.com

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