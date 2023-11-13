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Сколько времени уделит врач пациенту поликлиники за один прием

13 ноября 2023 17:39
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Минздрав предложил установить нормы на посещение врача-гериатра в амбулаторных условиях.

Минздрав предложил установить нормы на посещение врача-гериатра в амбулаторных условиях. Как и к его коллегам, в зависимости от цели визита они будут варьироваться. Если пациент пришел к доктору из-за болезни и помимо консультации требуются осмотр, сбор анамнеза, медицинские манипуляции — до 45 минут. Для профилактики — минимум 65 процентов от этого времени, то есть 29 минут. Такой проект приказа ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. «Парламентская газета» узнала, на какое время посетитель может рассчитывать у разных специалистов.

Методические рекомендации Минздрава по организации записи к докторам закрепляют такой показатель для девяти специализаций:

участковых педиатра и терапевта — по 15 минут;
врача общей практики — 18 минут;
офтальмолога — 14 минут;
отоларинголога — 16 минут;
акушера-гинеколога — 22 минуты;
хирурга — 26 минут;
фтизиатра — 35 минут;
стоматолога-терапевта — 44 минуты.
Расчетное время может варьироваться в процентном отношении к нормативам:

повторный прием в связи с заболеванием — от 70 до 80 процентов;
посещение с профилактической целью — от 60 до 70 процентов;
оформление медицинских бумаг — не больше 35 процентов.
При этом даже в обновленных рекомендациях, которые будут применять в 2024 году, лимит на общение с пациентом не указан для следующих специализаций:

стоматологов, в том числе детских;
детских хирургов;
психиатров-наркологов;
детских (подростковых) психиатров.
Рекордные минуты с добавкой
Гериатры ни в том ни в другом перечне до сих пор не фигурировали. Их нередко путают с геронтологами, которые занимаются информационно-образовательным сопровождением представителей серебряного возраста, в том числе в домах престарелых. А сфера деятельности гериатра — диагностика, лечение, предупреждение заболеваний с учетом особенностей людей старше 60 лет и увеличение продолжительности их жизни.

Это особенно актуально, если учесть, что самые распространенные медицинские проблемы, которые с годами усугубляются, — атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, остеопороз, диабет 2-го типа, гипертония и болезнь Альцгеймера. Поэтому и внимания пожилым требуется больше, что учли авторы проекта Минздрава.

По рекомендованному времени приема гериатры могут обойти стоматологов и получить 45 минут, если пациент пришел в связи с заболеванием, и 65 процентов от этой нормы, если речь идет о профилактике.

Такие параметры предложили аналитики Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава по результатам фотохронометражных исследований. Их провели в девяти субъектах: Архангельской, Белгородской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях, в Башкирии.

Эти нормы — ориентир для руководителей медучреждений, которые устанавливают регламент для подчиненных с учетом собственных технических условий, уровня технологий, организации производства и труда, говорится в пояснительной записке.

«Каждому из пожилых людей прежде всего необходимо выговориться. И врач должен дать им такую возможность, хотя на общение не так много времени: ведь пациента надо еще осмотреть, собрать анамнез, заполнить медицинскую карту», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. При этом человека нельзя ни в коем случае торопить, когда он долго одевается или раздевается, добавила парламентарий.

«Поэтому 45 минут — необходимый минимум, а в некоторых случаях и этого может быть недостаточно», — заключила депутат.

 

Теги: Медицина Россия

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