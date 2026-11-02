Министерство туризма Самарской области:  о новых возможностях контроля при приобретении туров  

С 30 октября 2026 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, согласно которому сведения о заключенном договоре с туроператором или турагентом автоматически передаются туристам через портал Госуслуг.

Данная мера направлена на повышение прозрачности и безопасности туристических услуг. Информация формируется на основе данных единой информационной системы электронных путевок. Уведомления получают граждане, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации.

Туристам рекомендуется проверять соответствие условий договора и сведений в электронной путевке. В случае выявления расхождений необходимо обратиться к продавцу тура для разъяснения ситуации. Скриншот из личного кабинета портала Госуслуг может быть использован как цифровое доказательство при подаче досудебной претензии.

Отсутствие уведомления не свидетельствует о проблемах с бронированием. Передача сведений в систему может занимать определенное время в соответствии с законодательством, также возможны технические особенности работы сервиса.

Министерство туризма Самарской области рекомендует туристам внимательно изучать информацию в личном кабинете и сохранять все документы о покупке тура для обеспечения максимальной защиты своих прав во время путешествия.

Министерство туризма Самарской области