 Блогер Екатерина Боякова из Самарской области стала финалисткой Национальной премии «МедиаПоле»

Екатерина ведет блог о семье и сохранении села, а также рассказывает историю синего дома в Усолье. Теперь она встретится с финалистами со всей страны в Санкт-Петербурге.



В финал Национальной премии «МедиаПоле» от Минсельхоза России вышли 120 авторов из самых разных регионов России. А всего было подано более 2 000 заявок на участие. Среди них блогеры, журналисты, авторы видео и мультимедийных проектов. Все они по-разному рассказывают о сельской жизни, людях АПК, новых технологиях и территориях, где хочется жить и работать.



Впереди финал в Санкт-Петербурге:

2 ноября финалисты посетят топовые медиацентры;

3 ноября встретятся на деловой программе и церемонии награждения в музее современного искусства Эрарта.

Совсем скоро узнаем имена победителей, которые разделят призовой фонд в размере 5 млн рублей. А пока поздравляем ребят и начинаем считать дни до встречи!



Полный список финалистов будет опубликован на официальном сайте медиаполе.рф



Премия «МедиаПоле» проводится Минсельхозом России в рамках госпрограммы «КРСТ».

Фото: минсельхоз СО