Шигонская больница за 5 лет получила 13 автомобилей, в том числе в этом году — «ГАЗ «Соболь»

Повысить мобильность и эффективность оказания неотложной медицинской помощи в Шигонском районе удалось благодаря мероприятиям национального проекта.



«За 5 лет мы получили 13 автомобилей, в том числе в этом году — «ГАЗ «Соболь». Новый автомобиль уже активно используется в службе неотложной помощи, а легковой транспорт закреплен за выездными бригадами. Все автомобили очень помогают в работе: доставка пациентов из сел в ЦРБ, транспортировка специалистов для оказания медицинской помощи, выезд бригад для проведения диспансеризации и профосмотров. Новая техника ускоряет и улучшает оказание медицинской помощи по всему району», - отметил главный врач Шигонской ЦРБ Александр Суханов.



Автотранспорт больницы, в том числе ранее полученные автомобили, также обеспечивает доставку амбулаторных карт, медицинских анализов в лаборатории.



Модернизация первичного звена — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Всего в текущем году в медучреждения области переданы 197 единиц автотранспорта.

Фото: минздрав СО