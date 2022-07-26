Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России

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К сервису по прикреплению к поликлинике на Госуслугах подключились еще девять регионов России. Запуск услуги состоялся месяц назад, и тогда воспользоваться ей могли жители 29 регионов, теперь сервис доступен в 38 субъектах.

Регионы, в которых можно прикрепиться к поликлинике на Госуслугах:

1. Алтайский край

2. Белгородская область

3. Брянская область

4. Волгоградская область

5. г. Севастополь

6. Калининградская область

7. Калужская область

8. Карачаево-Черкесская Республика

9. Кемеровская область

10. Костромская область

11. Краснодарский край

12. Московская область

13. Мурманская область

14. Нижегородская область

15. Новосибирская область

16. Омская область

17. Республика Адыгея (Адыгея)

18. Республика Башкортостан

19. Республика Дагестан

20. Республика Карелия

21. Республика Северная Осетия – Алания

22. Республика Татарстан (Татарстан)

23. Республика Хакасия

24. Самарская область

25. Сахалинская область

26. Смоленская область

27. Тамбовская область

28. Тверская область

29. Томская область

30. Тульская область

31. Тюменская область

32. Ульяновская область

33. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

34. Челябинская область

35. Чеченская Республика

36. Чувашская Республика

37. Ямало-Ненецкий автономный округ

38. Ярославская область

С момента запуска услуги ей успели воспользоваться уже более 5 тыс. граждан. До конца года действие сервиса распространится на все регионы, а уже в IV квартале 2022 года с его помощью можно будет прикрепить к поликлинике ребенка.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно:

1. Проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета);

2. Проверить данные полиса ОМС;

3. Указать телефон, адрес и почту;

4. Выбрать поликлинику в своем регионе.

Сменить поликлинику в своем регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует.