Я нашел ошибку
Главные новости:
Tetra Pak передаёт своё российское подразделение местному руководству
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
Карта болельщика: жители губернии могут задать интересующие вопросы
Карта болельщика: жители губернии могут задать интересующие вопросы
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
В Алексеевском районе по нацпроекту завершается ремонт дороги к поселку Первокоммунарский
В Алексеевском районе по нацпроекту завершается ремонт дороги к поселку Первокоммунарский
Тольяттинец поругался с женой и сел за руль пьяным
Тольяттинец поругался с женой и сел за руль пьяным
Работу фонда капитального ремонта обсудили в Правительстве региона
Работу фонда капитального ремонта обсудили в Правительстве региона
Запущен пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся
Запущен пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
0.39
EUR 58.67
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области открывается фестиваль «Классика Open Fest»
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России

26 июля 2022 13:20
52
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России

К сервису по прикреплению к поликлинике на Госуслугах подключились еще девять регионов России. Запуск услуги состоялся месяц назад, и тогда воспользоваться ей могли жители 29 регионов, теперь сервис доступен в 38 субъектах.  

Регионы, в которых можно прикрепиться к поликлинике на Госуслугах:

1.    Алтайский край

2.    Белгородская область

3.    Брянская область

4.    Волгоградская область

5.    г. Севастополь

6.    Калининградская область

7.    Калужская область

8.    Карачаево-Черкесская Республика

9.    Кемеровская область

10.  Костромская область

11.  Краснодарский край

12.  Московская область

13.  Мурманская область

14.  Нижегородская область

15.  Новосибирская область

16.  Омская область

17.  Республика Адыгея (Адыгея)

18.  Республика Башкортостан

19.  Республика Дагестан

20.  Республика Карелия

21.  Республика Северная Осетия – Алания

22.  Республика Татарстан (Татарстан)

23.  Республика Хакасия

24.  Самарская область

25.  Сахалинская область

26.  Смоленская область

27.  Тамбовская область

28.  Тверская область

29.  Томская область

30.  Тульская область

31.  Тюменская область

32.  Ульяновская область

33.  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

34.  Челябинская область

35.  Чеченская Республика

36.  Чувашская Республика

37.  Ямало-Ненецкий автономный округ

38.  Ярославская область

С момента запуска услуги ей успели воспользоваться уже более 5 тыс. граждан. До конца года действие сервиса распространится на все регионы, а уже в IV квартале 2022 года с его помощью можно будет прикрепить к поликлинике ребенка.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно:

1.    Проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета);

2.    Проверить данные полиса ОМС;

3.    Указать телефон, адрес и почту;

4.    Выбрать поликлинику в своем регионе.

Сменить поликлинику в своем регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
26 июля 2022  13:20
Сервис по прикреплению к поликлинике на Госуслугах доступен почти в 40 регионах России
52
В обновленном фельдшерско-акушерском пункте будут получать медицинскую помощь около 400 жителей, значительная часть которых — люди старшего возраста.
25 июля 2022  22:22
В селе Мулловка Елховского района возводится новый ФАП
395
Ей провели успешную операцию.
25 июля 2022  21:05
Пострадавшая от нападения обезьяны девочка продолжает лечение в Мытищинской горбольнице
781
В рабочую субботу можно будет сдать только кровь.
25 июля 2022  19:47
В учреждениях Службы крови Самарской области пройдет рабочая суббота
445
В Самаре за сутки заболели 66 человек.
25 июля 2022  16:53
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
436
Специалисты по наиболее востребованным специальностям получили единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.
25 июля 2022  16:07
Специалисты Пестравской больницы получили «подъемные» при трудоустройстве
412
Возведение фельдшерско-акушерского пункта началось в июне этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания.
25 июля 2022  15:48
В  поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового ФАПа
418
С 25 июля 2022 года преобразована работа 4 департаментов.
25 июля 2022  14:39
Армен Бенян рассказал об изменении структуры ведомства
403
ВОЗ назвала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
24 июля 2022  09:46
ВОЗ назвала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
622
Отжившие свой срок нейроны мозга растворяются и на их месте происходит рост новых.
22 июля 2022  22:11
Невролог развеял миф о невосстанавливающихся нервных клетках
1104
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9900
Весь список
В центре внимания
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
26 июля 2022  13:11
Сборная Самарской области выступит на Всероссийских летних сельских спортивных играх
41
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
26 июля 2022  12:25
В Самарской области такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны
150
В Самарской области сенатор принял участие в юбилейном молодежной форуме Приволжского федерального округа
25 июля 2022  18:56
Андрей Кислов: "Новое поколение – связующее звено между прошлым и будущим"
413
В Самарской области отметили День работника торговли
25 июля 2022  13:47
В Самарской области отметили День работника торговли
387
Олег Машковцев:
25 июля 2022  11:46
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО"
277
Весь список