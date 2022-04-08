Сергей Пушкин: «Средства, которые выделит правительство регионам сейчас, дадут новый толчок развитию системы реабилитации в стране»

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О темпах развития системы здравоохранения в стране рассказал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета Правительства. Выступая с отчетом о результатах работы в 2021 году, Михаил Мишустин отметил, что главная задача государства, особенно в период пандемии, – это спасение жизней и здоровья людей. В связи с этим российское правительство предприняло ряд мер, направленных на оказание помощи людям и поддержку здравоохранительной отрасли в целом.

Система здравоохранения выдержала беспрецедентную нагрузку в прошлом году, но при этом выявились и зоны уязвимости – многие учреждения здравоохранение требовали ремонта и дооснащения. Премьер-министр отметил, что за прошлый год в регионах страны было отремонтировано свыше тысячи поликлиник. Закуплено более тридцати семи тысяч единиц медоборудования, а также пять с половиной тысяч специальных автомобилей. На них врачи и фельдшеры теперь могут приехать к пациентам даже в отдаленные поселки.

Напомним, что в Самарской области в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения за год возвели 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Обновился и автопарк медучреждений – в них поступило более 100 единиц автотранспорта, почти 900 единиц медтехники. Значительно укрепилась и инфекционная служба региона.

«Сегодня правительство страны принимает важные решения - в регионы направят свыше 8 млрд рублей на расширение программы реабилитации. В нашем регионе вопросам реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний всегда уделялось значительное внимание. В том числе, в период пандемии, – рассказал главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин. – Так, мы одними из первых в стране запустили систему долечивания пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в реабилитационном отделении на базе санатория «Можайский», а также других санаториев региона».

Средства, которые выделит правительство регионам сейчас, дадут новый толчок развитию системы реабилитации в стране для пациентов с различными заболеваниями, в том числе, с сердечно-сосудистыми, онкологическими, после тяжело перенесенной пневмонии и других инфекционных заболеваний, - уверен главврач Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина.

«За время пандемии инфекционная служба региона значительно укрепилась. В прошлом году были открыты новые корпуса ковид-госпиталей. Один из них у нас, на территории больницы им. Середавина. Другой – в Медгородке в Тольятти. Кроме того, построен и уже начал работу современный инфекционный корпус в Сызрани. В этом году планируется завершить строительство нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре», – поделился результатами Сергей Пушкин.

Говоря о развитии системы здравоохранения, глава кабмина призвал глав регионов страны восстанавливать объемы оказания плановой медицинской помощи, которая была ограничена в связи с пандемией коронавируса. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также – сделали отложенные операции.

По словам Сергея Пушкина, деятельность в этом направлении в регионе уже ведется.

«Сегодня в связи со стабилизацией эпидситуации мы постепенно возвращаем оказание плановой медпомощи нашим жителям. У нас эта работа активно ведется: с середины марта возобновилась диспансеризация населения и профосмотров в поликлиниках области. В нашей больнице в штатный режим работы уже вернулись все хирургические отделения, специализированное терапевтическое, готовится к приему больных региональный сосудистый центр», – отметил главврач Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина.

Отдельное внимание Михаил Мишустин уделил значительной категории людей, которая по медицинским показаниям нуждается в пересадке костного мозга. Он обратился к Госдуме с поручением ускорить принятие закона о создании единого федерального регистра доноров костного мозга.

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