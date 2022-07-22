195

Врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения №24 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Елизавета Михайловна Бекетова:



"Сегодня - Всемирный день мозга. Он отмечается ежегодно 22 июля с целью привлечь внимание общества к вопросам здоровья человеческого мозга. В этом году он проходит под лозунгом «Здоровье мозга для всех», так как на сегодняшний день практически каждый живущий на Земле человек испытывает влияние различных неблагоприятных факторов.



Мозг является самым сложным во Вселенной и самым таинственным продуктом эволюции, поскольку наука – его собственное создание - не может сказать, что знает о нем достаточно. Первые упоминания о наблюдениях за человеческим мозгом относятся к шумерским записям 4 000 года до н. э. Археологи говорят, что примерно на это же время приходятся первые операции на мозге (известные нам как трепанация). С того времени величайшие умы человечества пытались приоткрыть тайну мозга, но до сих пор, несмотря на развитие технологий, мы знаем о нем крайне мало. Глубокое изумление охватывает исследователя, внезапно понимающего, что нет в мире ничего, что могло бы сравниться с этим биологическим устройством, способным с невероятной эффективностью производить сложнейшие расчеты, недоступные даже современным компьютерам.



Все, что происходит в жизни человека, формирует особенности его мозга. Мозг постоянно переписывает свои цепи, нейронные связи, и поскольку опыт человека уникален, уникальна и неповторима и структура обширных нейронных сетей, которая постоянно меняется на протяжении всей жизни. Мысли и мечты, память и эмоции, – все возникает из этого странного скопления нейронов. Личность человека заключена в сложнейших процессах электрохимических импульсов, и если эта активность изменяется, например, из-за травмы или потребления психоактивных веществ, неизбежно меняется характер человека.



В наше время люди живут дольше, чем когда-либо за всю свою историю, и это создает трудности в поддержании здоровья мозга. Его атакуют такие недуги, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, инсульт, изменяя нашу личность. Но ученые выяснили, что наличие мозговой ткани, пораженной болезнью Альцгеймера, необязательно означает, что этот человек будет сталкиваться с когнитивными (познавательными, умственными) проблемами. Некоторые люди жили с обширной патологией, вызванной болезнью Альцгеймера, без значимого снижения когнитивных способностей. Было обнаружено, что снижение умственных способностей обусловлено психологическими и практическими факторами. Например, тренировка когнитивных способностей, – то есть все, что стимулирует активность мозга, в том числе кроссворды, чтение, управление автомобилем, обучение новым навыкам, обязанности – защищает мозг. Таким же эффектом обладают общественная деятельность, социальные сети, общение, физическая активность. А негативные психологические факторы, такие как одиночество, тревога, депрессия, склонность к стрессу способствуют более быстрому угасанию когнитивных способностей.



Немаловажно следовать рекомендациям – упражнять регулярно мозг и поддерживать его здоровье. Помните также, что без рационального питания, гидратации, сна и движения мозг «заржавеет», как двигатель без масла. Поддерживайте в организме водный баланс, недостаток воды может ухудшить работу всего организма, в том числе и мозга – сужаются сосуды головного мозга, страдают внимание, память, координация движения.



Так что защищайте свой мозг и будьте здоровы!"