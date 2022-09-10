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 Сегодня отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи

10 сентября 2022 15:27
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Доктор медицинских наук Инна Труханова: в СамГМУ создано волонтерское студенческое движение «Спаси жизнь первым».

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области, заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Института профессионального образования СамГМУ, доктор медицинских наук Инна Труханова:

- Сегодня отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициатором учреждения этого праздника стало Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца в 2000 году.

Многие полагают, что для оказания первой помощи необходимы глубокие знания в области медицины, однако следует заметить, что в отличие от скорой медицинской помощи, первая помощь может при необходимости осуществляться любым человеком, находящимся в критический момент рядом с пострадавшим, в том числе и без медицинского образования.

Это комплекс срочных простейших мероприятий по устранению явлений, угрожающих жизни, обеспечению физического и психологического комфорта пострадавшему, предупреждению возможных осложнений, которые необходимо выполнить до прибытия медицинских работников и доставки человека в больницу. Для оказания грамотной первой помощи необходимо овладеть лишь несколькими элементарными навыками. Это несложное, но очень важное умение. В экстренной ситуации оно поможет спасти жизнь человека.

Одним из актуальных направлений работы кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Института профессионального образования СамГМУ является подготовка по оказанию первой помощи: от 12 часов для населения и отдельных групп специалистов (сотрудники ГИБДД и МЧС, военнослужащие и др.) до 102 часов для инструкторов по оказанию первой помощи. В СамГМУ создано волонтерское студенческое движение «Спаси жизнь первым», участники которого активно делятся навыками оказания первой помощи с жителями региона.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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