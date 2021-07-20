Сегодня на площадке Дома профсоюзов развернут мобильный прививочный пункт

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В Самаре наращиваются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, и темпы вакцинации.

Сегодня, 20 июля 2021 года на площадке Дома профсоюзов развернут мобильный прививочный пункт для работников транспортной сферы.

«Работа по вакцинации у нас по поручению оперативного штаба выстроена системно. Мы обобщили лучшие практики стимулирования работников к проведению вакцинации, и направили их во все две с половиной тысячи первичных профсоюзных организаций на территории Самарской области. Очень многие коллеги эти практики используют, применяют меры поощрения своих сотрудников для проведения вакцинаций. Безусловно, сейчас работа с предприятиями, в том числе транспортными, будет усилена в связи с тем, что принято постановление главного санитарного врача, и мы обязаны его выполнять», - сообщил председатель Областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников.

"Сегодня по приглашению областного Профсоюза приехали на Волжский проспект 19, чтобы поставить вакцину и принять участие в профсоюзном собрании. Сюда прибыли не только сотрудники управленческой команды транспортного предприятия и сотрудники контрольно-ревизионной службы, но и менеджеры Единого оператора "Объединенной транспортной карты". Именно они в ежедневном режиме контактируют с льготной категорией граждан, решают вопросы пополнения социальных карт и продажи других видов карт. На транспортном предприятии вакцинирование идёт полным ходом, прививку можно сделать без отрыва от производства в утренние часы с 04:00 до 08:00 ежедневно, что удобно для экипажей, выходящих на линии. А также сотрудники могут обратиться в поликлинику, с которой у предприятия имеется договор. А сегодня мы получили дополнительную возможность вакцинироваться на площадке профсоюза", - отметила Анна Замыцкая, представитель транспортного предприятия "Самара Авто Газ".

Перед вакцинацией в обязательном порядке медики консультируют и обследуют работников – измеряют давление, определяют уровень сатурации в крови, а также проводят терапевтический осмотр.

«Услугами транспортной сферы пользуется большое количество горожан. И именно по этой причине те, кто работают с пассажирами, неважно – водитель или кондуктор, личный состав должен быть вакцинирован», - добавил председатель Самарской областной организации работников жизнеобеспечения Сергей Жуков.

Аналогичные меры предприняты и другими перевозчиками, а также профильным департаментом.

Фото: администрация Самары