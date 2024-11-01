Сделать прививку от гриппа и COVID-19 теперь можно в МЕГЕ

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Пункт вакцинации начал работу сегодня – 1 ноября – и расположился напротив магазина «ТВОЕ». Он будет работать с 12:00 до 15:00 каждую пятницу и субботу в течение всего ноября.

Проект МЕГА запустил совместно с ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника №1» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Посетителям, которые планируют пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Перед профилактической процедурой каждого пациента осматривает врач, а затем, при отсутствии противопоказаний, проводится вакцинация.

«Забота о здоровье самарцев, популяризация здорового образа жизни — приоритетные направления социальной повестке МЕГИ. Открытие пункта вакцинации — отличная возможность сэкономить время, совместив шопинг с заботой о здоровье, ведь для этого не нужно не планировать отдельный визит в медицинское учреждение», — отметила Лиана Шанидзе, управляющая торговым центром МЕГА Самара.

Специалисты напоминают: сейчас самое благоприятное время подготовить организм к новому эпидсезону. С помощью вакцинации легко защитить себя и близких от опасных инфекций.

Узнать подробнее о работе пункта вакцинации можно в социальных сетях МЕГИ Самара.