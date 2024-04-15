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СамГМУ откроет новый технопарк

15 апреля 2024 11:16
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СамГМУ откроет новый технопарк

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России откроет новый технопарк на базе Передовой медицинской инженерной школы университета. В настоящий момент новое подразделение ПИШ уже находится на стадии проектирования, планирования производственных процессов, необходимых объемов оснащения и ремонта помещений. Общая площадь технопарка составит 250 квадратных метров. 

“У нас уже сформировалась очередь из команд с проектами для реализации в Инжиниринговом центре нашего Института инновационного развития, поэтому мы приняли решение создать новый технопарк под эгидой ПИШ. Задача нового технопарка — быстрое макетирование, прототипирование в короткие сроки. Сегодня очень важно быстро сделать прототип и отдать заказчику. Потому что фактор времени играет огромную роль — кто первый выходит на рынок, тот и побеждает”, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Как отмечает директор Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ Антон Иващенко, создание нового технопарка позволит усилить инженерную деятельность университета.

“Мы планируем некоторое перераспределение. Новый технопарк будет осуществлять поисковые исследования, тогда как в Институте инновационного развития СамГМУ сосредоточатся дополнительные разработки и разработки, уже прошедшие апробацию. Это оптимизирует работу и ускорит текущие процессы разработки новых продуктов и их вывода на рынок”, — поясняет Антон Иващенко.

Технопарк ПИШ планируют запустить до конца 2024 года.

Напомним, по итогам участия в программе «Передовые инженерные школы» в 2023 году ПИШ СамГМУ переместилась из второй группы в первую и вошла в ТОП-3 всех ПИШ России по количеству набранных итоговых баллов. 

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