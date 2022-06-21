Самарцев предупредили об опасном атмосферном давлении

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Жителей Самарской области предупредили о новой опасности. Речь идет о низком атмосферном давлении. Некомфортно самарцы себя почувствуют уже во вторник, 21 июня.

Нормальное атмосферное давление для человека – это 760 мм. рт. ст. Во вторник, 21 июня, и среду, 22 июня, ожидают 740 мм. рт. ст. Давление начнет повышаться лишь с четверга, 24 июня, и достигнет 753 мм. рт. ст. к воскресенью, 26 июня. А далее, 29 числа вновь понизится, сообщают синоптики gismeteo.ru.

Влияние снижения давления на человека до 750 мм ртутного столба:

изменение оптимальных показателей (до 10 мм/ч) уже приводит к ухудшению самочувствия.

при резком повышении, понижении (в среднем на 1 мм/ч) даже у здоровых людей отмечается значительное ухудшение самочувствия.

появляется головная боль, тошнота, потеря работоспособности.

Как обезопасить себя от негативных последствий: