Самарцам напоминают о профилактике рака лёгкого

Заведующий отделением, врач - методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:
"Рак легкого – распространенное злокачественное образование, характеризующееся достаточно скрытым течением и ранним появлением метастазов. По итогам 2023 года злокачественные новообразования легкого вошли в пятерку в структуре онкозаболеваний региона.
Основные факторы развития рака легкого:
- курение
- хронические воспалительные процессы в бронхах и легочной паренхиме
- генетическая предрасположенность
- загрязненность атмосферного воздуха
- вредные вещества на производстве (асбест, мышьяк, никель, хром)
- ионизирующее излучение.
Существуют «сигналы тревоги», на которые важно обратить внимание. При появлении
- стойкого кашля продолжительностью более 3 недель
- повторных респираторных заболеваний, протекающих с кашлем и лихорадкой
- кровохаркания и стойкой нерезкой боли в грудной клетке
- необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-терапевту для определения дальнейшего плана обследования.