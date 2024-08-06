Самарцам напоминают о профилактике рака лёгкого

105

Заведующий отделением, врач - методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:



"Рак легкого – распространенное злокачественное образование, характеризующееся достаточно скрытым течением и ранним появлением метастазов. По итогам 2023 года злокачественные новообразования легкого вошли в пятерку в структуре онкозаболеваний региона.



Основные факторы развития рака легкого:

- курение

- хронические воспалительные процессы в бронхах и легочной паренхиме

- генетическая предрасположенность

- загрязненность атмосферного воздуха

- вредные вещества на производстве (асбест, мышьяк, никель, хром)

- ионизирующее излучение.



Существуют «сигналы тревоги», на которые важно обратить внимание. При появлении

- стойкого кашля продолжительностью более 3 недель

- повторных респираторных заболеваний, протекающих с кашлем и лихорадкой

- кровохаркания и стойкой нерезкой боли в грудной клетке

- необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к врачу-терапевту для определения дальнейшего плана обследования.



