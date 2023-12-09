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Самарцам советуют, как не замерзнуть

9 декабря 2023 11:31
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Самарцам советуют, как не замерзнуть

В Самарской области заметно похолодало. Низкие температуры, по прогнозам синоптиков, продержатся в регионе до середины следующей недели. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не переохладиться и не получить обморожение в морозную погоду?

Одевайтесь по погоде. Это значит, что нужно учитывать температурный режим. Забудьте о сапогах на тонкой подошве, коротких куртках и легких обтягивающих платьях. Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног. Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите тёплые перчатки или варежки, чтобы не получить обморожения.

Откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ. Они создают иллюзию тепла и приводят к переохлаждению.

Питайтесь полноценно. Еда – источник тепла, которое вырабатывается в ЖКТ в ходе пищеварительного процесса. Если вы замерзли, перекусите чем-то горячим. Зимой в принципе рекомендуется есть горячие блюда, а летом – холодные.

Не курите, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

Не носите металлические украшения на морозе, в том числе золотые и серебряные.

На улице не облизывайте губы и не мочите кожу. Вода проводит тепло значительно лучше воздуха.

Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 15–20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.

Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.

Теги: МЧС

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