Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом

14 ноября 2025 18:01
159
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова: 

«Пять лет назад мы могли диагностировать сахарный диабет только тогда, когда болезнь уже проявляла себя яркими симптомами: жажда, потеря веса, высокий уровень сахара в крови. Сегодня благодаря достижениям современной науки мы можем выявлять диабет на самых ранних стадиях и даже отодвигать его начало на годы, а порой и на десятилетие.

Существуют три фазы сахарного диабета: от аутоиммунитета до клинических проявлений.

Когда пациент попадает в стационар уже с симптомами, то это уже третья фаза заболевания – клиническая. Но до нее существуют еще две, которые мы научились распознавать:

Первая фаза: В организме появляются аутоантитела к клеткам поджелудочной железы. Существует пять видов таких антител, и в Самаре мы можем анализировать четыре из них. Если у ребенка есть близкие родственники с сахарным диабетом 1 типа (родители, братья, сестры), и при этом уровень сахара в крови в норме, но обнаружены два или более положительных аутоантител, то в течение ближайших нескольких лет у него высок риск развития диабета 1 типа.

Вторая фаза: Уровень сахара в крови начинает колебаться, отклоняясь от нормы. Он может быть, как слишком низким, так и слегка повышенным, но еще не достигает диабетических значений.

Мы активно наблюдаем за такими пациентами и создаем единую базу данных по всей России.

Важно отметить, что благодаря импортозамещению в России появились собственные, высококачественные инсулины, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. Наши пациенты полностью обеспечены необходимым лечением.

Современные методы введения инсулина, такие как инсулиновые помпы, в сочетании с непрерывным мониторингом глюкозы, дают нашим пациентам беспрецедентные возможности. Они могут знать уровень сахара в крови каждые 5 минут, не прибегая к частым проколам пальца.

Сегодня благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и поддержке Правительства Самарской области у пациентов с сахарным диабетом есть все необходимое для полноценной жизни: современные лекарства, технологии и, что самое главное, знания. Мы проводим регулярные занятия в стационарных и амбулаторных школах для пациентов с диабетом, чтобы передать им всю необходимую информацию».

Специалисты напоминают, при наличии симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. При необходимости пациент будет направлен в специализированный стационар Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой или в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
14 ноября 2025  18:01
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
159
Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга
14 ноября 2025  17:57
Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга
139
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение
14 ноября 2025  17:11
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение
153
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025  13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
207
Такие малоинвазивные операции позволяют пациентам намного быстрее реабилитироваться и вернуться к обычной жизни, а также значительно снижают риски осложнений.
14 ноября 2025  11:30
В Клиниках СамГМУ выполняют малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана
224
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
13 ноября 2025  17:39
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
854
Меры поддержки помогают молодым специалистам строить карьеру и создавать семьи.
13 ноября 2025  16:38
В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу
905
Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.
13 ноября 2025  14:54
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф
867
2 новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях
13 ноября 2025  12:16
2 новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях
772
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
12 ноября 2025  21:00
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
1196
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15591
Весь список
В центре внимания
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
164
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
151
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
229
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
231
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
266
Весь список