Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом

159

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:

«Пять лет назад мы могли диагностировать сахарный диабет только тогда, когда болезнь уже проявляла себя яркими симптомами: жажда, потеря веса, высокий уровень сахара в крови. Сегодня благодаря достижениям современной науки мы можем выявлять диабет на самых ранних стадиях и даже отодвигать его начало на годы, а порой и на десятилетие.

Существуют три фазы сахарного диабета: от аутоиммунитета до клинических проявлений.

Когда пациент попадает в стационар уже с симптомами, то это уже третья фаза заболевания – клиническая. Но до нее существуют еще две, которые мы научились распознавать:

Первая фаза: В организме появляются аутоантитела к клеткам поджелудочной железы. Существует пять видов таких антител, и в Самаре мы можем анализировать четыре из них. Если у ребенка есть близкие родственники с сахарным диабетом 1 типа (родители, братья, сестры), и при этом уровень сахара в крови в норме, но обнаружены два или более положительных аутоантител, то в течение ближайших нескольких лет у него высок риск развития диабета 1 типа.

Вторая фаза: Уровень сахара в крови начинает колебаться, отклоняясь от нормы. Он может быть, как слишком низким, так и слегка повышенным, но еще не достигает диабетических значений.

Мы активно наблюдаем за такими пациентами и создаем единую базу данных по всей России.

Важно отметить, что благодаря импортозамещению в России появились собственные, высококачественные инсулины, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. Наши пациенты полностью обеспечены необходимым лечением.

Современные методы введения инсулина, такие как инсулиновые помпы, в сочетании с непрерывным мониторингом глюкозы, дают нашим пациентам беспрецедентные возможности. Они могут знать уровень сахара в крови каждые 5 минут, не прибегая к частым проколам пальца.

Сегодня благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и поддержке Правительства Самарской области у пациентов с сахарным диабетом есть все необходимое для полноценной жизни: современные лекарства, технологии и, что самое главное, знания. Мы проводим регулярные занятия в стационарных и амбулаторных школах для пациентов с диабетом, чтобы передать им всю необходимую информацию».

Специалисты напоминают, при наличии симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. При необходимости пациент будет направлен в специализированный стационар Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой или в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области