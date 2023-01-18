Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре загорелся трамвай, везущий пассажиров
В Самаре загорелся трамвай, везущий пассажиров
Глава МВД Украины и его заместитель погибли при крушении вертолета в Киевской области
ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков
ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков
Безопасность в приоритете: в Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
Безопасность в приоритете: в Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
"Жилье и городская среда": в 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов
В 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов
Самарский лыжный марафон "Сокольи горы" продолжает регистрацию
Самарский лыжный марафон "Сокольи горы" продолжает регистрацию
Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет
Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.66
0.37
EUR 74.26
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать

18 января 2023 11:40
123
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать

В последнее время все большее распространение получает такой инструмент формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний как «Цифровой паспорт здоровья»

Если  человек решает заняться своим здоровьем: бросает курить, увеличивает двигательную активность, пытается правильно питаться, — у него может возникнуть ряд вопросов:

Достаточно ли этих усилий? Есть ли реальные изменения к лучшему? Не навредит ли он себе ошибочными действиями. 

Специалисты выделяют  простейший набор объективных данных, который позволит здоровому человеку, на самом раннем этапе заподозрить проблему образа жизни, а в дальнейшем по мере работы с факторами риска следить за изменениями в организме под наблюдением врача.

Минимальный набор включает:

  • индекс массы тела,
  • артериальное давление,
  • уровень холестерина крови, 
  • уровень глюкозы крови.

Именно это вместе с базовыми параметрами питания и физической  активности образуют цифровой паспорт здоровья. 

«Наша задача помочь людям разобраться в значении этих показателей, научить правильно измерять доступные показатели на дому, вести дневник и четко знать ситуации, когда необходимо обратиться к врачу. Во многом эта работа реализуется в рамках диспансеризации и деятельности центров здоровья. Основная цель диспансеризации  — раннее,  своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний   и факторов риска их развития. Кроме того,  в муниципалитетах и на предприятиях в рамках   реализации коммуникационного компонента федерального проекта "Укрепление общественного здоровья"  также проводятся встречи с коллективами, профилактические акции», — главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
18 января 2023  11:40
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
123
Во время крещенских купаний возрастает количество инфарктов и инсультов
18 января 2023  10:11
Во время крещенских купаний возрастает количество инфарктов и инсультов
152
В 2022 году по итогам конкурса статус «Опорная школа СамГМУ» получили 6 общеобразовательных учреждений.
17 января 2023  22:54
Более 600 школьников стали участниками уникальной образовательной программы СамГМУ в 2022 году
626
Он был одним из авторов Закона  Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в РФ»,  ряда других федеральных законов.
17 января 2023  20:17
В Самаре ушел из жизни Заслуженный врач РСФСР Владимир Шевский
706
Несколько месяцев в реанимации, 5 оперативных вмешательств.
17 января 2023  18:52
Самарские врачи спасли пациента с осложненной формой спаечной болезни органов брюшной полости
403
Почему пациентам, перенесшим COVID-19, стоит отказаться от ныряния в прорубь.
17 января 2023  16:40
Тольяттинский врач рассказал, что происходит с сосудами при погружении в ледяную воду
420
17 января 2023  14:54
Армен Бенян: в Самарской области растет качество медпомощи
306
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%
17 января 2023  14:00
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%
375
главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня
17 января 2023  13:49
Главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня
393
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
17 января 2023  11:16
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
407
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
3559
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
15171
Весь список
В центре внимания
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
144
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
469
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
383
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
17 января 2023  09:08
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
411
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
2650
Весь список