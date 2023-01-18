Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать

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В последнее время все большее распространение получает такой инструмент формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний как «Цифровой паспорт здоровья».

Если человек решает заняться своим здоровьем: бросает курить, увеличивает двигательную активность, пытается правильно питаться, — у него может возникнуть ряд вопросов:

Достаточно ли этих усилий? Есть ли реальные изменения к лучшему? Не навредит ли он себе ошибочными действиями.

Специалисты выделяют простейший набор объективных данных, который позволит здоровому человеку, на самом раннем этапе заподозрить проблему образа жизни, а в дальнейшем по мере работы с факторами риска следить за изменениями в организме под наблюдением врача.

Минимальный набор включает:

индекс массы тела,

артериальное давление,

уровень холестерина крови,

уровень глюкозы крови.

Именно это вместе с базовыми параметрами питания и физической активности образуют цифровой паспорт здоровья.

«Наша задача помочь людям разобраться в значении этих показателей, научить правильно измерять доступные показатели на дому, вести дневник и четко знать ситуации, когда необходимо обратиться к врачу. Во многом эта работа реализуется в рамках диспансеризации и деятельности центров здоровья. Основная цель диспансеризации — раннее, своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Кроме того, в муниципалитетах и на предприятиях в рамках реализации коммуникационного компонента федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" также проводятся встречи с коллективами, профилактические акции», — главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.