Самарцам дали советы по питанию в жару

38

Диетолог Елена Соломатина рассказала в пятницу, 18 июня, что в жаркую погоду пища должна быть легкой, а само питание необходимо сделать частым и дробным.

«В жаркую погоду пища должна быть легкой. Само питание нужно сделать частым и дробным. А основные приемы пищи сместить на время до и после наступления жары. А в традиционное время обеда, в 12–13 часов, лучше употреблять овощные супы, салаты или запеканки», — отметила диетолог в интервью «Москве 24».

Соломатина уточнила, что помимо этого, не рекомендуется употреблять в жаркую погоду мясо и жирные бульоны. При этом, по словам специалиста, всё зависит от вида мяса. Так, если это говядина, баранина или же свинина, то подобные продукты долго находятся в желудке и также долго перевариваются, что говорит о длительном выделении тепла. Это может приводить к неважному самочувствию, пояснила диетолог.

Именно поэтому Соломатина посоветовала употреблять в пищу курицу или кролика, так как они гораздо быстрее перевариваются в желудке. Однако для тех, кто привык наслаждаться и первым, и вторым блюдом на обед, специалист рекомендовала правильно подходить к выбору продуктов. Так, по ее словам, приемлемым вариантом будет считаться окрошка на «первое» и тушеные овощи и рыба на «второе».

«Однако здесь тоже все зависит от количества съеденного. С другой стороны, если мы на первое едим борщ, а на второе — картошку с мясом, можно спровоцировать перегрев организма», — уточнила диетолог.

Она также объяснила, что человек не постоянно находится на жаре. В качестве примера она привела ситуацию, при которой сотрудник пришел в офис рано утром и до вечера сел под кондиционер. Тогда с его пищеварением ничего не произойдет, рассказала Соломатина.

По ее словам, избежать перегрева помогут те употребляемые в течение дня блюда, которые насыщены жидкостью. Именно поэтому эксперт посоветовала добавить в рацион питания овощи, фрукты и ягоды. Соломатина отметила, что при этом каждые 20–30 минут нужно делать по паре глотков воды, пишут "Известия".

Напомним, что в Самарскую область вернулась жара: следующая неделя будет сухой, температура днем выше 30 градусов Цельсия.