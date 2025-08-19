Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 

61

Заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова:



"Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.



Научные данные однозначны: любая доза алкоголя вредна. Алкоголь — это не просто химия, это ещё и формирование привычки, которая закрепляется в быту.



Обычно тревожный звонок звучит, когда человек ловит себя на мысли: «А могу ли я сегодня обойтись без алкоголя?». Если ответ вызывает сомнение, это уже повод бить тревогу и обратиться к специалистам на консультацию.



Первые месяцы трезвости— это непросто. Многие сталкиваются с бессонницей, раздражительностью, пустотой. Но именно в этот период формируется новый ритм жизни.



Важно, чтобы человек нашел свою опору. Кто-то уходит в спорт, кто-то открывает новые хобби.



Откажитесь от алкоголя, не откладывая этот шаг для здоровья. Прямо сегодня найдите ближайшую или онлайн-группу поддержки. Скажите близким, что вам нужна их помощь. Обратитесь к врачу-психиатру-наркологу или психотерапевту.



Достаточно прожить трезво один день. А завтра — ещё один. Так и накапливаются маленькие победы, которые превращаются в новую жизнь".

Фото: pxhere.com