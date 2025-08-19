Я нашел ошибку
Главные новости:
Школа героев» помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и компетенции, чтобы продолжать служить Родине, вносить вклад в развитие региона.
 К команде минприроды региона присоединился участник второго потока «Школы героев»
В этот день 98 лет назад началась история Жигулевского заповедника.
19 августа — День особо охраняемых природных территорий Самарской области
Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 
Трасса пролегает между селами Новокуровка и Марьевка, ведет к административным центрам районов и является маршрутом движения школьного автобуса. 
В Хворостянском и Пестравском районах началась укладка асфальта на одном из школьных маршрутов
Работники региональных и муниципальных учреждений смогут рассчитывать на индексацию лишь при решении властей на местах.
Федеральным бюджетникам повысят оклады осенью
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 

19 августа 2025 14:49
61
Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.

Заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Эмма Рогова:

"Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.

Научные данные однозначны: любая доза алкоголя вредна. Алкоголь — это не просто химия, это ещё и формирование привычки, которая закрепляется в быту.

Обычно тревожный звонок звучит, когда человек ловит себя на мысли: «А могу ли я сегодня обойтись без алкоголя?». Если ответ вызывает сомнение, это уже повод бить тревогу и обратиться к специалистам на консультацию.

Первые месяцы трезвости— это непросто. Многие сталкиваются с бессонницей, раздражительностью, пустотой. Но именно в этот период формируется новый ритм жизни.

Важно, чтобы человек нашел свою опору. Кто-то уходит в спорт, кто-то открывает новые хобби.

Откажитесь от алкоголя, не откладывая этот шаг для здоровья. Прямо сегодня найдите ближайшую или онлайн-группу поддержки. Скажите близким, что вам нужна их помощь. Обратитесь к врачу-психиатру-наркологу или психотерапевту.

Достаточно прожить трезво один день. А завтра — ещё один. Так и накапливаются маленькие победы, которые превращаются в новую жизнь".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
19 августа 2025, 13:55
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября. Здравоохранение
115
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
19 августа 2025, 10:11
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти. Здравоохранение
194
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
18 августа 2025, 20:14
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона. Здравоохранение
422
Здравоохранение
Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.
19 августа 2025  14:49
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 
61
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
19 августа 2025  13:55
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
131
В конце 2024 года в Клиниках СамГМУ впервые выполнили успешную пересадку сердца 57-летнему пациенту из Тольятти.
19 августа 2025  10:11
Самарский центр трансплантации Клиник СамГМУ — один из лидеров по количеству пересаженных органов в стране
213
В бригаду добровольцев вошли 7 врачей из учреждений здравоохранения региона.
18 августа 2025  20:14
Андрей Орлов встретился с бригадой медработников, которая завтра отправляется в ДНР
430
Самолечение при раке молочной железы — недопустимо.
18 августа 2025  16:20
Самарский врач напомнил о регулярных обследованиях для раннего выявления рака молочной железы
473
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
18 августа 2025  11:55
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
385
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
18 августа 2025  11:46
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
365
В Клиниках СамГМУ уже внедрили новый способ в клиническую практику.
18 августа 2025  09:31
В СамГМУ разработали малотравматичный способ лечения детей с патологией коленной чашечки 
402
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
16 августа 2025  13:59
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
774
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
15 августа 2025  16:20
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
827
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15062
Весь список
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
435
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
437
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
812
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
629
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
740
Весь список