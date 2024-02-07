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Самарский  специалист рассказала о роли плановых визитов с ребенком к врачу-ортодонту

7 февраля 2024 15:08
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Врач подберет рациональный способ лечения, а также поможет избавиться от вредных привычек для будущего здорового формирования зубочелюстной системы.

Врач-ортодонт занимается исправлением патологий, связанных с нарушением прикуса и смещением или неправильным прорезыванием зубов. О том, когда необходимо привести ребенка на первый прием к ортодонту, и почему ортодонтическое лечение в детском возрасте наиболее эффективно рассказывает врач-ортодонт высшей категории Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 Наталия Папанова:

«При отсутствии каких-либо жалоб первое посещение ортодонта рекомендуется в возрасте 3 - 3,5 лет, когда у ребенка в норме прорезались все молочные зубы.

Во время ортодонтического приема врач собирает анамнез о протекании беременности у мамы, развитии ребенка в первый год жизни, а также оценивает:

количество и состояние молочных зубов
правильность прикуса
состояние уздечек верхней и нижней губ, языка
 наличие травм челюстей
 нарушение функции глотания, чёткость дикции, вялое жевание и т.д.

При выявлении патологии врач подберет рациональный способ лечения, а также поможет избавиться от вредных привычек для будущего здорового формирования зубочелюстной системы.

Если же ортодонт не выявил патологий, то следующий прием рекомендуется во время начала смены зубов - 6-7 лет. В этом возрасте врач следит за правильной последовательностью смены зубов, их положением и размерами челюстей.

Также профилактический осмотр у ортодонта рекомендуется после полной смены зубов и формирования постоянного прикуса - 13-15 лет.

Консультации врача-ортодонта, а также профилактические, диагностические и лечебные мероприятия проводятся по полису ОМС в государственных стоматологических поликлиниках.

Ортодонтическое лечение в детском возрасте наиболее эффективно. Дети находятся в состоянии постоянного роста, челюсти и зубы легче перестраиваются под действием ортодонтических аппаратов, что не всегда возможно у взрослых, или же это займет у них больше сил и времени».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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