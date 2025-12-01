Самарский врач: «Знание собственного ВИЧ-статуса – это вклад в здоровое будущее»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарский врач: «Знание собственного ВИЧ-статуса – это вклад в здоровое будущее»

196
За последнее десятилетие зафиксировано снижение первичной заболеваемости - на 33%. Это позволяет раньше начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова:

"Знание собственного ВИЧ-статуса – это проявление заботы не только о личном здоровье, но и о благополучии окружающих. В нашем регионе созданы все необходимые условия для универсального доступа населения к процедуре тестирования.

В Самарской области наблюдается рост числа граждан ежегодно проходящих тестирование на ВИЧ. На сегодняшний день – это 34 % от общего числа жителей региона. Таким образом, исследование становится все более доступным и востребованным, что говорит о повышении сознательности населения в отношении своего здоровья и необходимости тестирования на ВИЧ.
За последнее десятилетие зафиксировано снижение первичной заболеваемости - на 33%. Это позволяет раньше начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни.

Наиболее распространённым путем придачи инфекции остается половой путь – 74%. Профилактика перинатальной передачи ВИЧ от матери ребёнку – одно из наших самых важных достижений. Это снижение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: с 32,1% в 2000 году до 0,3% в 2025 году.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно получить подходящее лечение и снизить риск передачи инфекции другим людям. Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Также проверить свой ВИЧ-статус можно на выездных мероприятиях областного СПИД-центра или в подразделениях центра по следующим адресам:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226
8(846) 374-31-80

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а
(84635) 6-55-99

г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25
8(8482) 79-00-64

г. Тольятти, ул. Зеленая, 15
8(8482) 58-18-72

г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41
+7 987 935 72 45

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

