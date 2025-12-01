Самарский врач: «Знание собственного ВИЧ-статуса – это вклад в здоровое будущее»

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Чернова:



"Знание собственного ВИЧ-статуса – это проявление заботы не только о личном здоровье, но и о благополучии окружающих. В нашем регионе созданы все необходимые условия для универсального доступа населения к процедуре тестирования.



В Самарской области наблюдается рост числа граждан ежегодно проходящих тестирование на ВИЧ. На сегодняшний день – это 34 % от общего числа жителей региона. Таким образом, исследование становится все более доступным и востребованным, что говорит о повышении сознательности населения в отношении своего здоровья и необходимости тестирования на ВИЧ.

За последнее десятилетие зафиксировано снижение первичной заболеваемости - на 33%. Это позволяет раньше начать лечение, сохранить качество и продолжительность жизни.



Наиболее распространённым путем придачи инфекции остается половой путь – 74%. Профилактика перинатальной передачи ВИЧ от матери ребёнку – одно из наших самых важных достижений. Это снижение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: с 32,1% в 2000 году до 0,3% в 2025 году.



Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно получить подходящее лечение и снизить риск передачи инфекции другим людям. Пройти тестирование можно в рамках профилактического осмотра или диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Также проверить свой ВИЧ-статус можно на выездных мероприятиях областного СПИД-центра или в подразделениях центра по следующим адресам:



г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226

8(846) 374-31-80



г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а

(84635) 6-55-99



г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25

8(8482) 79-00-64



г. Тольятти, ул. Зеленая, 15

8(8482) 58-18-72



г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41

+7 987 935 72 45



1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом".

Фото: минздрав СО