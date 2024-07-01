Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм

110

Как летом уберечь ребенка от травм? Напоминает главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:



«Дорожно-транспортный травматизм – причина около 25% всех смертельных случаев.



Ежедневно необходимо напоминать ребёнку о правилах дорожного движения.

Используйте для этого соответствующие ситуации во дворе, по дороге в детский сад или другое место.

Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что происходит на дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей. Укажите на нарушителей, отметив, что они пренебрегают правилами, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.

Обеспечьте наличие на одежде ребенка специальных светоотражающих нашивок.

Будьте примером для ребенка, соблюдая все правила ответственного поведения на дорогах.



Многочисленная группа травм связана со средствами передвижения – велосипедами, роликовыми коньками и скейтбордами.

Научите детей правилам безопасного катания. Все увлечения должны соответствовать возрасту ребенка. Также родителям не стоит экономить на экипировке – шлемах, налокотниках, наколенниках. Всегда проверяйте исправность средств передвижения.



Особенностью электросамокатов является большая скорость передвижения, и как следствие - риск получить более тяжелую «высокоэнергетическую» травму.



Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта. Нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно. К этой категории относятся не только «классические» поезда и электрички, но и городские трамваи, метро.



Запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках и переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» - практически гарантированное самоубийство.



Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:

посадка и высадка на ходу поезда

высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда

оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах

выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда

прыгать с платформы на железнодорожные пути

устраивать на платформе различные подвижные игры

бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки

подходить к вагону до полной остановки поезда

на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелизать через автосцепки для прохода через путь

проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов

переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом

запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления

подниматься на электроопоры

приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров

проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса

ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме".

Фото: freepik.com