Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.
Четыре студентки из Самарской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»
Они заняли первое место с проектом мобильного приложения для формирования плана фитнес-тренировок.
Студенты Самарского политеха разработали мобильное фитнес-приложение
Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.
Директором Самарского филиала «Т Плюс» назначен Марат Феткуллов
Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта.
Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм
Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия.
Самарцу пришлось демонтировать рекламную конструкцию, установленную им на фасаде дома
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.75
0.79
EUR 92.42
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм

1 июля 2024 14:26
110
Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта.

Как летом уберечь ребенка от травм? Напоминает главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Павел Рыжов:

«Дорожно-транспортный травматизм – причина около 25% всех смертельных случаев.

Ежедневно необходимо напоминать ребёнку о правилах дорожного движения.
Используйте для этого соответствующие ситуации во дворе, по дороге в детский сад или другое место.
Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что происходит на дороге с транспортом и пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей. Укажите на нарушителей, отметив, что они пренебрегают правилами, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.
Обеспечьте наличие на одежде ребенка специальных светоотражающих нашивок.
Будьте примером для ребенка, соблюдая все правила ответственного поведения на дорогах.

Многочисленная группа травм связана со средствами передвижения – велосипедами, роликовыми коньками и скейтбордами.
Научите детей правилам безопасного катания. Все увлечения должны соответствовать возрасту ребенка. Также родителям не стоит экономить на экипировке – шлемах, налокотниках, наколенниках. Всегда проверяйте исправность средств передвижения.

Особенностью электросамокатов является большая скорость передвижения, и как следствие - риск получить более тяжелую «высокоэнергетическую» травму.

Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта. Нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно. К этой категории относятся не только «классические» поезда и электрички, но и городские трамваи, метро.

Запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках и переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» - практически гарантированное самоубийство.

Помните сами и постоянно напоминайте Вашим детям, что строго запрещается:

посадка и высадка на ходу поезда
высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда
 оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах
 выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда
 прыгать с платформы на железнодорожные пути
 устраивать на платформе различные подвижные игры
 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки
подходить к вагону до полной остановки поезда
на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелизать через автосцепки для прохода через путь
 проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов
переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим поездом
запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления
подниматься на электроопоры
приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров
проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса
ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к тяжелой травме".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2024 году медалей удостоены 70 выпускников самарских учреждений среднего профессионального образования самого широкого спектра специальностей.
29 июня 2024, 19:52
В Самарском медколледже им. Н.Ляпиной вручили медали лучшим выпускникам техникумов, колледжей и училищ
В 2024 году медалей удостоены 70 выпускников самарских учреждений среднего профессионального образования самого широкого спектра специальностей. Здравоохранение
786
Пообщался с пациентами и медицинскими работниками.
29 июня 2024, 19:33
Армен Бенян проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской поликлинике №14 и организацию приема пациентов по субботам
Пообщался с пациентами и медицинскими работниками. Здравоохранение
738
Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть возможность увеличения компенсационной выплаты донорам от региона до 1000 рублей.
28 июня 2024, 23:06
Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителем Самарской областной станции переливания крови Сергеем Кузнецовым
Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть возможность увеличения компенсационной выплаты донорам от региона до 1000 рублей. Политика
829
Здравоохранение
Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта.
1 июля 2024  14:26
Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм
110
В 2024 году медалей удостоены 70 выпускников самарских учреждений среднего профессионального образования самого широкого спектра специальностей.
29 июня 2024  19:52
В Самарском медколледже им. Н.Ляпиной вручили медали лучшим выпускникам техникумов, колледжей и училищ
787
Пообщался с пациентами и медицинскими работниками.
29 июня 2024  19:33
Армен Бенян проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской поликлинике №14 и организацию приема пациентов по субботам
739
Для привлечения специалистов в сельскую местность в регионе действует комплекс мер поддержки.
28 июня 2024  14:45
"Земский доктор": за последние годы в Клявлинскую больницу трудоустроились 7 специалистов
607
Разработка представляет собой ПО для голосового ввода информации при подготовке и проведении хирургических вмешательств согласно КПХБ.
28 июня 2024  14:21
Разработка самарских врачей позволяет снизить частоту неблагоприятных событий во время операций на 20%
678
Он проконтролировал процессы организации медицинской помощи и материально-техническое состояние подразделений Похвистневской ЦРБ.
27 июня 2024  21:02
Армен Бенян встретился с пациентами и коллективом Похвистневской больницы
640
Под рентгенконтролем специалисты через один прокол установили миниимпланты, блокирующие фасеточные суставы позвоночника с двух сторон.
27 июня 2024  18:24
Первые в стране: самарские врачи провели уникальную операцию с применением новой технологии фиксации позвоночника
653
27 июня 2024  16:20
Медицинский психолог об основных правилах для родителей, которые помогут уберечь ребёнка от употребления любых психоактивных веществ
819
УЗИ-аппарат относится к классу стационарных и оборудован бесперебойным источником питания.
27 июня 2024  15:11
Более 2700 ультразвуковых исследований провели пациентам Чапаевской больницы на новом оборудовании
712
Врачебная амбулатория полностью укомплектована медперсоналом. В новом здании работают 42 сотрудника, среди которых 17 — высококвалифицированные специалисты — врачи-терапевты участковые и врачи общей практики, врачи-гинекологи.
26 июня 2024  15:41
Более 13,5 тысяч пациентов получили помощь в новой амбулатории в Советском районе
675
Весь список
В центре внимания
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
134
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
239
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
1 июля 2024  11:27
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
181
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
1 июля 2024  09:25
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
189
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
29 июня 2024  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
542
Весь список