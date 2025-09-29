Самарский врач-терапевт: "Сердце – это мышца, которую необходимо тренировать"

126

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Регулярная физическая активность – это мощный инструмент для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.



Как физические нагрузки влияют на сердце?



Сердце – это мышца, которую необходимо тренировать. При регулярных нагрузках сердце становится сильнее и начинает работать более эффективно.



Физические упражнения помогают:

поддерживать эластичность артерий, что обеспечивает нормальный кровоток и предотвращает развитие атеросклероза

расширять сосуды и снижать артериальное давление

повышать уровень «хорошего» холестерина и снижать уровень «плохого», из-за которого образуются бляшки в артериях.

сжигать калории и поддерживать здоровый вес, что положительно влияет на сердце

вырабатывать эндорфины – гормоны счастья, которые помогают бороться со стрессом и тревогой. Хронический стресс является одним из факторов риска развития сердечных заболеваний.



Помните: главное – регулярность и умеренность. Можно начать с ходьбы быстрым шагом, плавания, езды на велосипеде и танцев. Всего 150 минут умеренной физической активности в неделю достаточно для значительного улучшения здоровья сердца".

Фото: pxhere.com