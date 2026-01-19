Взыскание долгов за ЖКХ могут перевести на цифровую платформу в 2028 году

В России в 2028 году могут внедрить онлайн-информирование и взыскание долгов за коммунальные услуги с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса.

Сообщается, что к февралю 2028 года запланировано принятие федерального закона, благодаря которому ГИС ЖКХ будет использоваться в качестве основной цифровой платформы для направления гражданам информации о наличии задолженности, а также подготовки документов для ее взыскания.

Отмечается, что эксперимент по использованию этой онлайн-системы начался в 2025 году. В нем участвуют 17 регионов России.