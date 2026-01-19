На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю

На Солнце прямо сейчас происходит мощнейшая вспышка высшего класса X, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вспышка происходит в центре видимого солнечного диска напротив Земли. В Лаборатории подчеркнули, что эта первая вспышка высшего уровня в 2026 году.

"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю", – говорится в сообщении Лаборатории.

Солнечные вспышки имеют пять классов: A, B, C, M и X, где X – максимальный класс, пишет Смотрим.

Вспышки могут провоцировать магнитные бури на Земле. Так, в пятницу, 16 января, Землю накрыла третья в году магнитная буря, причиной которой стал осколок солнечной плазмы, оторвавшийся от Солнца 13 января.