Главные новости:
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
Взыскание долгов за ЖКХ могут перевести на цифровую платформу в 2028 году
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
В Екатеринбурге мужчина избил подростка в горнолыжном комплексе
Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» выступили на двух этапах личного чемпионата России
17 января водолазы отряда специального назначения проводили повторные поиски утонувших.
В Ставропольском районе водолазы достали тела двух человек со дна озера Городковское
В преддверии праздника Крещение Господне инспекторы пожарного надзора тщательно проверили состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей.
Сотрудники МЧС СО провели в храмах профилактические мероприятия
Встреча с поэтом, ветераном СВО Александром Гущевым пройдет 20 января.
В Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет встреча с поэтом Александром Гущевым
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
118
На Солнце прямо сейчас происходит мощнейшая вспышка высшего класса X, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вспышка происходит в центре видимого солнечного диска напротив Земли. В Лаборатории подчеркнули, что эта первая вспышка высшего уровня в 2026 году.

"Исходя из положения центра взрыва, существует очень высокая вероятность воздействия на Землю", – говорится в сообщении Лаборатории.

Солнечные вспышки имеют пять классов: A, B, C, M и X, где X – максимальный класс, пишет Смотрим.

Вспышки могут провоцировать магнитные бури на Земле. Так, в пятницу, 16 января, Землю накрыла третья в году магнитная буря, причиной которой стал осколок солнечной плазмы, оторвавшийся от Солнца 13 января.

