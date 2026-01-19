Работу детских садов в России могут продлить до 20.00

Работу детских садов в России могут продлить до восьми вечера. С таким предложением выступила зампред комиссии Общественной палаты России (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Наталья Москвитина, передает РИА Новости.

По ее словам, текущий график учреждений сильно устарел и не согласовывается с потребностями работающих родителей. Часто даже при освобождении около 19.00 им требуется время на дорогу в детсад. В некоторых семьях бабушки, дедушки в будние дни тоже на работе, поэтому забрать ребенка вовремя некому.

«Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию», — подчеркнула член ОП.

Москвитина указала, что воспитателям не обязательно оставаться с детьми до закрытия. В последние часы с ними могут проводить время нянечки и другой младший персонал.

В заключение общественница добавила, что несоответствие графиков родителей и детсадов влияет на демографию, поскольку семьи с ипотекой и одним ребенком вынуждены фокусироваться на работе, бытовых задачах, поэтому не рассматриваю пополнение.