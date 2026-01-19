Я нашел ошибку
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Езда на летней резине привела к гибели 2 человек в Красноярском районе

149
Езда на летней резине привела к гибели 2 человек в Красноярском районе

В Красноярском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, подозреваемого в нарушении ПДД РФ, повлекшем смерть участников ДТП

9 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли люди. Свидетель произошедшего сообщил, что на автодороге «Казань — Буинск — Ульяновск» автомобиль Lada 219010 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Dongfeng.

На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа.

Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам госпитализировать пострадавших, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев произошедшего.

Эксперт и следователь зафиксировали и изъяли следы и объекты, относящиеся к дорожной аварии. Медиками на месте происшествия констатирована смерть двух пассажиров легкового автомобиля: жительниц Елховского района 1970 и 1974 годов рождения, водитель и ещё один пассажир – женщина 1968 года рождения с места ДТП доставлены в больницу.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении водителя а/м LADA 219010, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что 09.01.2026 в 10:20 на 369,3 км а/д «Казань — Буинск — Ульяновск – подъезд к г. Самара» 76-летний житель Елховского района, управляя автомобилем Lada 219010, двигался со стороны Самары в сторону Ульяновска. В пути следования водитель не учёл состояние шин своего автомобиля и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения. Следователи предполагают, что из-за этого произошёл занос транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с большегрузом Dongfeng под управлением 45-летнего мужчины.

В настоящее время расследование продолжается, по уголовному делу назначены различные экспертизы, проводятся следственные действия.

Теги: ДТП

