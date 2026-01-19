Биржевая цена на серебро обновила исторический рекорд

Биржевая цена за тройскую унцию серебра утром в понедельник, 19 января, побила исторический рекорд и превысила $94. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

На пике торгов цена за тройскую унцию драгметалла достигала $94,24. К моменту 8:50 мск немного снизилась — до уровня $93,37. Рост стоимости серебра оценивается в 5,46%, пишут "Известия".

Кроме того, по данным Comex, растет и стоимость золота. К 8:50 мск цена за тройскую унцию металла составляет $4,671. Прирост — 1,66% по сравнению с прошлым закрытием.

В прошлый раз биржевые цены на золото и серебро обновляли рекорд 12 января. Тогда они впервые в истории превысили уровни $4,6 тыс. и $83 за тройскую унцию. Февральский контракт на золото вырос в цене на 1,79%, а мартовские фьючерсы серебра — на 5,27%.