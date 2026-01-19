мировые производители алкоголя снижают цены из-за нераспроданного спиртного

В мире на складах алкогольных компаний скопилось нераспроданной продукции на 22 млрд долларов, что является максимальным объемом за более чем 10 лет. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Мировой рынок алкоголя столкнулся с беспрецедентной ситуацией, которую эксперты назвали "озером" нераспроданных напитков, пишет Смотрим.

"Согласно финансовым отчетам, пять крупнейших производителей алкогольной продукции, акции которых котируются на бирже, располагают запасами выдержанных спиртных напитков на сумму 22 млрд долларов", – говорится в материале.

Речь идет о крупнейших поставщиках алкоголя. Исторический спад потребительского интереса к таким популярным продуктам, как виски, коньяк и текила, вынуждает производителей идти на крайние меры, включая заморозку работы заводов и значительное снижение цен.

Как уточняет издание, причиной кризиса стал неверный прогноз спроса. Во время пандемии COVID-19 наблюдался настоящий бум потребления дорогого алкоголя. Компании отреагировали на это резким увеличением объемов производства, однако тренд оказался временным.

В декабре 2025 года вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин сообщил, что розничные продажи пива в России упали почти на 17%. Основной причиной он назвал рост цен, вызванный повышением акцизов, удорожанием упаковки, транспорта и сырья.