В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В Самару прибыли еще пять "Львят"
Мировые производители алкоголя снижают цены из-за нераспроданного спиртного

132
мировые производители алкоголя снижают цены из-за нераспроданного спиртного

В мире на складах алкогольных компаний скопилось нераспроданной продукции на 22 млрд долларов, что является максимальным объемом за более чем 10 лет. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Мировой рынок алкоголя столкнулся с беспрецедентной ситуацией, которую эксперты назвали "озером" нераспроданных напитков, пишет Смотрим.

"Согласно финансовым отчетам, пять крупнейших производителей алкогольной продукции, акции которых котируются на бирже, располагают запасами выдержанных спиртных напитков на сумму 22 млрд долларов", – говорится в материале.

Речь идет о крупнейших поставщиках алкоголя. Исторический спад потребительского интереса к таким популярным продуктам, как виски, коньяк и текила, вынуждает производителей идти на крайние меры, включая заморозку работы заводов и значительное снижение цен.

Как уточняет издание, причиной кризиса стал неверный прогноз спроса. Во время пандемии COVID-19 наблюдался настоящий бум потребления дорогого алкоголя. Компании отреагировали на это резким увеличением объемов производства, однако тренд оказался временным.

В декабре 2025 года вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин сообщил, что розничные продажи пива в России упали почти на 17%. Основной причиной он назвал рост цен, вызванный повышением акцизов, удорожанием упаковки, транспорта и сырья.

В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
