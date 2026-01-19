В Самаре водитель сбил мужчину, который стоял сзади автомобиля

18 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Советском районе Самары, следует: 18.01.2026 в 11:10 51-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигался задним ходом по прилегающей к торговому центру территории со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Дыбенко. При выполнении манёвра водитель допустил наезд на 51-летнего мужчину, который стоял сзади автомобиля. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.