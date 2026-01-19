Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре водитель сбил мужчину, который стоял сзади автомобиля

138
18 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Советском районе Самары, следует: 18.01.2026 в 11:10 51-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Creta, двигался задним ходом по прилегающей к торговому центру территории со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Дыбенко. При выполнении манёвра водитель допустил наезд на 51-летнего мужчину, который стоял сзади автомобиля. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
510
