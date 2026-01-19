Я нашел ошибку
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге

В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге

В ночь с 18 на 19 января православные христиане Самары традиционно отпраздновали Крещение Господне. В крещенскую купель в районе Полевого спуска реки Волги окунулись 1200 человек. Чин Великого освящения воды перед купанием совершил клирик Храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница», иерей Александр. 

«Праздник Крещения наполнен глубоким смыслом, вода в этот день становится символом душевного очищения, уносит плохие мысли и дарит надежду, веру и духовную радость. В этот день начинается новый этап жизни, и я желаю всем войти в этот новый этап, оставив позади все обиды, непонимание и вражду. Пусть радость, которой наполняются сердца всех православных христиан в Крещение, будет с вами в течение всего следующего года. Пусть дома будут полной чашей, родные и близкие люди будут здоровы, родители радуют долголетием, а дети – успехами. Пусть доброта, щедрость и любовь, которыми вы щедро делитесь с окружающими, возвращаются вам сторицей», 
– сказал глава города Самары Иван Носков.  

Отметим, что окунуться в крещенскую купель в районе Полевого спуска реки Волги можно и сегодня до 17:00. В это время там также будет организовано дежурство служб. Напомним, что от купания лучше воздержаться в случае плохого самочувствия и наличия острых и хронических заболеваний.

Фото горадминистрации.

Теги: В центре внимания

