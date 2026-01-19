Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самару прибыли еще пять "Львят"

В Самару прибыли еще пять "Львят"

Подробности рассказал глава города в своем телеграм-канале.

Иван Носков сообщил, что утром в понедельник, 19 января, в областную столицу прибыли еще пять трамваев модели "Львенок":

- На этой неделе будем проводить распаковку.

А несколькими днями ранее состоялась первая поставка двух новых трамваев. Причем еще ожидается 28 "Львят".

Каждый вагон рассчитан на 161 пассажира, сидячих мест – 40.

Кроме того, в трамвае есть система климат-контроля и современный медиакомплекс, установлены мониторы с отображением маршрута, времени и расстояния до следующей остановки. Дополнительно люди смогут узнать температуру воздуха в салоне и снаружи.

Новые вагоны выйдут на маршруты № 20, 20к, 7, 19, 11, 12, 22, 23 и 24, пишет 450Медиа.

Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
19 января 2026, 13:56
В городском департаменте транспорта объяснили: в 2026-м рельсы на проспекте Кирова обновлять не будут, но в планах — локальный ремонт путей. Транспорт
В России предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы
19 января 2026, 10:47
Автором инициативы выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На данный момент нарушения наказываются штрафом 500 рублей. Транспорт
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026, 10:48
Сначала они пройдут приемку, затем обкатку в условиях города, после чего выйдут на городские маршруты. Транспорт
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
510
