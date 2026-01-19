В Самару прибыли еще пять "Львят"

Подробности рассказал глава города в своем телеграм-канале.

Иван Носков сообщил, что утром в понедельник, 19 января, в областную столицу прибыли еще пять трамваев модели "Львенок":

- На этой неделе будем проводить распаковку.

А несколькими днями ранее состоялась первая поставка двух новых трамваев. Причем еще ожидается 28 "Львят".



Каждый вагон рассчитан на 161 пассажира, сидячих мест – 40.



Кроме того, в трамвае есть система климат-контроля и современный медиакомплекс, установлены мониторы с отображением маршрута, времени и расстояния до следующей остановки. Дополнительно люди смогут узнать температуру воздуха в салоне и снаружи.



Новые вагоны выйдут на маршруты № 20, 20к, 7, 19, 11, 12, 22, 23 и 24, пишет 450Медиа.