Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»

159
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил новом тг-канале:

 «Решение принято с учётом того, что на этой платформе регулярно появляются фейковые аккаунты от моего имени с целью провокаций или использования мошеннических схем. Кроме того, для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей. 

Канал будет вести моя пресс-служба. Здесь будет размещаться информация о моей работе и работе всей нашей команды. При необходимости отдельные посты буду публиковать сам от первого лица. 

Продолжаю вести страницу в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.ru/fedorischev63) и канал в MAX. (https://max.ru/Fedorischev63) 
Обращаю внимание, что других аккаунтов у меня нет».

Теги: Акценты В центре внимания

