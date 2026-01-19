Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил новом тг-канале:

«Решение принято с учётом того, что на этой платформе регулярно появляются фейковые аккаунты от моего имени с целью провокаций или использования мошеннических схем. Кроме того, для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей.

Канал будет вести моя пресс-служба. Здесь будет размещаться информация о моей работе и работе всей нашей команды. При необходимости отдельные посты буду публиковать сам от первого лица.

Продолжаю вести страницу в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.ru/fedorischev63) и канал в MAX. (https://max.ru/Fedorischev63)

Обращаю внимание, что других аккаунтов у меня нет».