Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В Госдуме поддержали идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

126
В Госдуме поддержали идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Идея выдавать молодым семьям квартиры по социальному найму, как в СССР, — рабочая, поскольку российским властям нужно перестать «кормить» банки субсидиями для ипотек с большими процентами. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Подобную инициативу я вносил уже неоднократно. Считаю, что идея жилья соцнайма и выдачи квартир молодым и/или многодетным семьям — очень даже рабочая схема. Банковские аппетиты растут с каждым годом все больше, и все чаще мы замечаем, что финорганизации не подвластны уже совсем никому — даже Центробанку, который вроде как является банковским регулятором. Так зачем государству продолжать их кормить? Вместо субсидий под ипотеки с невероятными процентами не лучше ли направить эти средства непосредственно на застройку домов для конкретных нужд: для выдачи квартир молодым и многодетным семьям, военным, которые стоят в очередях на жилье десятилетиями, молодым специалистам дефицитных отраслей, для которых даже первоначальный взнос по ипотеке вообще недоступен? Абсолютно солидарен, что это будет куда более стабильный и действенный способ поддержки. Нужно не в кабалу людей гнать, а помогать реально. Тем более, что поддержку семей и рост демографии президент России Владимир Путин определил первостепенной задачей», — сказал он.

 

В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
510
