С 20 до 27 января будет ограничено движение транспорта по ул. Мичурина на пересечении с ул. Челюскинцев.
По участку улицы Мичурина в Самаре ограничат движение транспорта
С 12 по 19 января в Самарской области произошло 79 техногенных пожаров. Погибли 5 человек, спасены – 3 человека.
За прошедшую неделю в регионе произошло 79 техногенных пожаров
Это новое направление федерального проекта «Производительность труда». Уже готовы 15 типовых решений и более 100 лучших практик для соцсферы.
В 2026 году в губернии стартует внедрение бережливых технологий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта
17 и 18 января на лыжной баще СШ «Чайка» проходили чемпионат Самарской области и областные соревнования по спортивному туризму.
Определились чемпионы региона по спортивному туризму на лыжных дистанциях
На месте захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя вечером 18 января было обнаружено тело 47-летней женщины.
Преданная поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта
22 января в Самарском бизнес-инкубаторесостоится кон сультация по теме заключения социального контракта на предпринимательскую деятельность, а также условий оформления и подготовки бизнес-плана.
В Самарский бизнес-инкубатор приглашают на консультацию по соцконтракту на предпринимательскую деятельность
В 2026 году 24 социально ориентированных НКО из Самары стали победителями первого конкурса Фонда президентских грантов.
Более 80 миллионов рублей из Фонда президентских грантов привлекли НКО из Самары
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
В 2026 году в регионе проведут работы по определению кадастровой стоимости
Бережливые технологии выходят в социальную сферу Самарской области

184
В 2026 году в Самарской области запланировано масштабное внедрение стандартизированных решений бережливого производства в учреждениях социальной сферы.

В 2026 году в Самарской области запланировано масштабное внедрение стандартизированных решений бережливого производства в учреждениях социальной сферы. Работа будет осуществляться под координацией четырех региональных министерств: здравоохранения, образования, культуры и спорта. Основной задачей является повышение эффективности организаций, измеряемое через рост производительности труда и конкретные отраслевые показатели.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). На федеральном уровне разработаны 15 типовых («коробочных») решений и более 100 лучших практик для учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания.

Параллельно в регионе продолжится системная работа по повышению производительности в несырьевых отраслях экономики. Операторы проекта — АНО «Региональный центр компетенций Самарской области» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» — запланировали на 2026 год запуск 26 новых проектов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма. Общее количество реализованных с начала программы проектов достигнет 226. Планируется обучение 336 специалистов.

По итогам 2025 года методики бережливого производства внедрены на 220 предприятиях базовых отраслей региона. Доля предприятий, достигших роста производительности труда не менее 5%, составила 72,37% при целевом значении в 50%. С 2018 года обучение прошли более 3,5 тысяч человек.

«Результат в 72% предприятий, нарастивших производительность, — сильный сигнал для делового сообщества. Он доказывает измеримый эффект федерального проекта. Наша задача — масштабировать опыт, и не только в несырьевых отраслях, но и социальной сфере, делая самарскую  промышленность эталоном эффективности», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

 

Теги: Самара

В центре внимания
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
205
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
215
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
222
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
381
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
526
