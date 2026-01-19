Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова

Горожане пожаловались на состояние рельсов под одним из постов главы города в соцсети «Вконтакте».

Местные попросили обратить внимание на трамвайные пути на проспекте Кирова.

«Летом, помнится, на Советской/Победы был сход и глобальный простой только из-за того, что «львенок» 13-го маршрута не мог доехать до Юнгородка (через площадь Кирова) ввиду аварийности инфраструктуры», — написал один из жителей.

Также напомнил об ограничениях скорости на участке до 5 километров в час.

В городском департаменте транспорта объяснили: в 2026-м рельсы на проспекте Кирова обновлять не будут, но в планах — локальный ремонт путей, пишет Самара-МК.