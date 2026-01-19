Я нашел ошибку
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова

71
Горожане пожаловались на состояние рельсов под одним из постов главы города в соцсети «Вконтакте».

Местные попросили обратить внимание на трамвайные пути на проспекте Кирова.

«Летом, помнится, на Советской/Победы был сход и глобальный простой только из-за того, что «львенок» 13-го маршрута не мог доехать до Юнгородка (через площадь Кирова) ввиду аварийности инфраструктуры», — написал один из жителей.

Также напомнил об ограничениях скорости на участке до 5 километров в час.

В городском департаменте транспорта объяснили: в 2026-м рельсы на проспекте Кирова обновлять не будут, но в планах — локальный ремонт путей, пишет Самара-МК.

В Самару прибыли еще пять "Львят"
19 января 2026, 13:24
В Самару прибыли еще пять "Львят"
А несколькими днями ранее состоялась первая поставка двух новых трамваев. Причем еще ожидается 28 "Львят". Транспорт
93
В России предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы
19 января 2026, 10:47
В России предложили лишать прав за ксенон и мигающие стоп-сигналы
Автором инициативы выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На данный момент нарушения наказываются штрафом 500 рублей. Транспорт
159
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
18 января 2026, 10:48
Первые два трамвая «Львенок» из партии 2026 года прибыли в Самару
Сначала они пройдут приемку, затем обкатку в условиях города, после чего выйдут на городские маршруты. Транспорт
504
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
123
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
155
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
164
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
18 января 2026  23:39
Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Крещением Господним
363
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
18 января 2026  12:52
Крещенский сочельник наступил у православных верующих
510
