Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет

Черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет - ее выращивание занимает 7-8 лет, и за это время всё для ее производства неизбежно дорожает, рассказал РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В 2025 году российскими предприятиями произведено 65 тонн черной икры", - сообщил он.

Глава Росрыболовства отметил, что сделать деликатес более доступным в цене не планируется. "Она выращивается по 7-8 лет, а за это время все, что требуется для ее производства, дорожает", - сказал Шестаков.

По его словам, даже возобновление вылова осетровых не повлияет на стоимость: при возобновлении икра будет пастбищной. В таком случае надо вырастить малька, запустить и отловить его - такая икра будет еще дороже.

"Почему-то икра должна быть самой дешевой и рыба самой дешевой. Нарратив, который непонятно на чем основан. Во всем мире черная икра не стоит дешево - ни в Иране, ни в Азербайджане", - пояснил Шестаков.

Дикая рыба, с учетом ее ограниченного вылова, всегда будет считаться премиальным продуктом, подытожил глава ведомства.