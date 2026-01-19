Я нашел ошибку
Более 370 спортсменов сразились на областном чемпионате, посвящённом легендарному разведчику и Герою России Виталию Шаповалову.
«Выбор сильных» в действии: в Самаре определили сильнейших бойцов панкратиона в память о Герое России
В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области
Самарцы попросили обновить трамвайные пути на проспекте Кирова
В Самарской области государству вернули участок около реки Усы
Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет
Хворостянские пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров
Пожар на площади 200 кв.м произошел в сельском поселении Красноармейского района
В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области

В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области

Более 65 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» В общей сложности жители региона заплатили за тепло, горячую и холодную воду более 420 млн рублей.

Акция «В Новый год – без долгов!» проводилась в Самарской области с 1 ноября до 31 декабря 2025 года. Стать её участником мог любой житель региона, являющийся клиентом энергокомпании. Достаточно было в период проведения мероприятия оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием было отсутствие задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс».

В январе 2026 года из числа участников акции будут определены 700 победителей, которые смогут получить кешбэк в размере 1000 рублей на их лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг. Информация об этом будет отражена в квитанциях на оплату за февраль 2026 года.

Подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru.

