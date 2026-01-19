В новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие более 65 тысяч жителей Самарской области

Более 65 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в традиционной акции «В Новый год – без долгов!» В общей сложности жители региона заплатили за тепло, горячую и холодную воду более 420 млн рублей.

Акция «В Новый год – без долгов!» проводилась в Самарской области с 1 ноября до 31 декабря 2025 года. Стать её участником мог любой житель региона, являющийся клиентом энергокомпании. Достаточно было в период проведения мероприятия оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием было отсутствие задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс».

В январе 2026 года из числа участников акции будут определены 700 победителей, которые смогут получить кешбэк в размере 1000 рублей на их лицевой счёт для оплаты коммунальных услуг. Информация об этом будет отражена в квитанциях на оплату за февраль 2026 года.

Подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru.