В Самарской области государству вернули участок около реки Усы

Земля находится в Шигонском районе губернии. Теперь она вновь принадлежит государству. Подробнее о разбирательствах рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Территория около реки Усы досталась частнику по решению местного комитета по управлению муниципальным имуществом. Там хотели обустроить турбазу «Заря» и возвели баню и бассейн на 292 «квадрата».

Но по Водному кодексу РФ подобные участки — в том числе береговые полосы — относятся только к федеральной собственности и не могут перейти в аренду третьим лицам. Также должны быть в общем для граждан пользовании.

Областная прокуратура обратилась в Арбитражный суд и потребовала признать сделку недействительной. Иск поддержали, постройки обязали снести, пишет Самара-МК.