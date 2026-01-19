В Ставропольском районе столкнулись автобус и легковушка, пострадали мужчина и девочка

18 января в Ставропольском районе в 15:25 на 959 км а/д М-5 «Урал» мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом ПАЗ «Вектор», двигался со стороны Сызрани в направлении Жигулевска. В пути следования водитель не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Lada Veasta, под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался в попутном направлении.

Бригадой «Скорой помощи» на месте ДТП оказана разовая медицинская помощь пассажирам легкового автомобиля – мужчине 2003 года рождения и 11-летней девочке.

Пассажирам автобуса в количестве 19 человек медицинская помощь не потребовалась.